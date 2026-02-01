Capracotta celebra Benjamin Alliod, Paglione: «Grande quinto posto nella discesa libera di Coppa del Mondo»

La comunità di Capracotta accoglie con grande soddisfazione lo splendido risultato ottenuto da Benjamin Alliod nella Discesa libera di Coppa del Mondo disputata a Crans-Montana, in Svizzera. L’atleta valdostano, con radici capracottesi – sua madre Giulia Paglione, ex sciatrice della squadra nazionale – ha conquistato un eccellente quinto posto in una gara di altissimo livello, vinta dallo svizzero Franjo von Allmen, con Dominik Paris secondo classificato.

Un piazzamento di grande prestigio che conferma Alliod tra i giovani più interessanti della Nazionale italiana, capace di competere stabilmente ai massimi livelli dello sci mondiale.

A sottolineare l’importanza del risultato è il sindaco di Capracotta, Candido Paglione, che esprime l’orgoglio dell’intera comunità: «Si tratta di un risultato straordinario, che premia il talento, il lavoro e la determinazione di Benjamin. È motivo di grande soddisfazione vedere un atleta con un legame così forte con la nostra terra farsi valere nel panorama internazionale».

Paglione ha inoltre voluto richiamare il valore simbolico del percorso sportivo di Alliod: «Il suo esempio è importante soprattutto per i giovani, perché dimostra che con sacrificio e passione si possono raggiungere traguardi di altissimo livello senza mai perdere il legame con le proprie radici».

Da Capracotta, infine, arrivano le congratulazioni sincere e l’augurio di nuovi e importanti successi sportivi a Benjamin Alliod, orgoglio di una comunità che continua a seguirne con affetto il percorso.