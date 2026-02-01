

A Pietrabbondante la Comunità Alloggio per anziani “Pietraserena” si presenta al territorio con una nuova gestione, animata dal desiderio di offrire agli anziani un luogo sicuro, accogliente e ricco di attenzioni, dove sentirsi davvero a casa.Comunità Alloggio “Pietraserena”: a Pietrabbondante una nuova gestione all’insegna della cura e della familiarità



La struttura nasce con l’obiettivo di garantire assistenza qualificata e benessere globale, mettendo al centro la persona, i suoi bisogni e la sua storia. L’ambiente è sereno e familiare, pensato per favorire relazioni autentiche, tranquillità e una buona qualità della vita quotidiana.

All’interno della comunità opera un’équipe multidisciplinare composta da Operatori Socio-Sanitari (OSS), un’infermiera, un medico curante, un odontoiatra e un’assistente sociale, figura fondamentale per il supporto agli ospiti e alle famiglie, nonché per il collegamento con i servizi del territorio. Questa organizzazione consente una presa in carico completa, attenta sia agli aspetti sanitari che a quelli sociali e relazionali.



Grande importanza viene data anche alla dimensione del tempo libero e della socializzazione: presso la Comunità “Pietraserena” si svolgono attività di intrattenimento e animazione, come laboratori creativi, giochi, momenti di condivisione, attività manuali e ricreative, pensate per stimolare le capacità cognitive, mantenere attiva la mente e favorire il buonumore degli ospiti.



La nuova gestione punta su professionalità, umanità e dialogo costante con le famiglie, nella convinzione che l’ascolto e la collaborazione siano elementi fondamentali per il benessere degli anziani

La Comunità Alloggio “Pietraserena” di Pietrabbondante si propone così come un punto di riferimento per chi è alla ricerca di una struttura dove competenza e calore umano camminano insieme, offrendo agli anziani non solo assistenza, ma anche rispetto, attenzione e serenità.

Vi invitiamo a contattarci per una promo speciale valida fino a marzo

3273286334

3888774341

0865414474