Civitelle di Agnone, entusiasmo e crescita: l’AST protagonista con Pulcini e Primi Calci dell’Olympia Agnonese

Si è svolto presso il campo sportivo delle Civitelle di Agnone, alle ore 17.30, l’appuntamento di febbraio con l’AST – Area di Sviluppo Territoriale, dedicato alle categorie Pulcini e Primi Calci (annate 2015-2016-2017). Un pomeriggio all’insegna dello sport, della formazione e del divertimento che ha visto protagonisti i giovani talenti dell’Olympia Agnonese.

Presenti per la società granata il responsabile Fernando Sica insieme ai mister Angelo Brunetti e Ferdinando Giordano. Per la FIGC regionale – Settore Giovanile e Scolastico hanno preso parte all’incontro il responsabile tecnico Alessio Camusso e il mister Moreno Mancinone, a testimonianza dell’importanza del progetto federale sul territorio.

Sono stati 22 i ragazzi coinvolti nell’attività, tutti partecipi e attenti nello svolgere le esercitazioni proposte dai tecnici. Grande entusiasmo, voglia di imparare e tanta energia positiva hanno caratterizzato ogni fase dell’allenamento, con i giovani calciatori che hanno messo in pratica con impegno le indicazioni ricevute.

Al termine della seduta, i tecnici federali si sono congratulati con lo staff dell’Olympia Agnonese per la preparazione e la qualità del lavoro svolto quotidianamente, elogiando anche i ragazzi per l’attenzione, la vivacità e la capacità di apprendimento dimostrate durante le attività.

Soddisfatto il responsabile Sica, che ha sottolineato l’importanza di questi momenti di crescita tecnica e formativa: “Appuntamento al prossimo mese con un’altra categoria della nostra scuola calcio”.

Un segnale chiaro di come l’Olympia Agnonese continui a investire con convinzione nel settore giovanile, puntando su formazione, passione e sviluppo dei giovani talenti del territorio.