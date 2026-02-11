Olympia Agnonese, Iadisernia Davide in Nazionale LND Under 19: il talento granata tra i 33 convocati d’Italia

Un’altra grande soddisfazione in casa Olympia Agnonese: il giovane talento Davide Iadisernia è stato convocato nella Rappresentativa Nazionale LND Under 19 nell’ambito del “Progetto Giovani”, entrando ufficialmente tra i 33 migliori prospetti d’Italia pronti a brillare con la maglia azzurra.

Classe 2008, nato a Isernia, Davide gioca con l’Olympia Agnonese ed è allenato da mister Farocco, che ne ha seguito con attenzione e orgoglio la crescita tecnica e caratteriale. Per il giovane calciatore molisano si tratta di un traguardo prestigioso, frutto di impegno, sacrificio e prestazioni di alto livello.

Prima di questa importante convocazione, nei giorni 27-28-29 dicembre, Iadisernia aveva già attirato l’attenzione del Perugia Calcio, partecipando a uno stage con il club umbro e impressionando lo staff tecnico con risultati estremamente positivi. Un’esperienza che ha rappresentato un ulteriore step nel suo percorso di crescita.

La chiamata ufficiale è arrivata dal mister Mazza, allenatore della Rappresentativa Nazionale, per il raduno in programma il 17 e 18 febbraio presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia. Un appuntamento di alto profilo che riunisce i migliori giovani talenti provenienti da tutta Italia.

Grande la soddisfazione in casa Olympia: la società, lo staff tecnico e mister Farocco celebrano con orgoglio il raggiungimento di questo traguardo. Per Davide si realizza un vero e proprio “sogno chiamato Nazionale”, un punto di partenza verso obiettivi ancora più ambiziosi.

L’Olympia Agnonese augura a Davide un grande in bocca al lupo, con l’auspicio che possa onorare al meglio la maglia azzurra e i colori granata, portando in alto il nome del Molise nel panorama calcistico nazionale.