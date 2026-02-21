Olympia Agnonese travolge la United Alife Gioiese: 6-1 e Cardoso in vetta alla classifica marcatori

Unâ€™autentica vittoria spettacolare quella ottenuta dai giovani leoni dellâ€™Olympia Agnonese, che hanno battuto con un netto 6-1 la squadra della United Alife Gioiese sul campo dello stadio di Alife, nella 22Âª giornata del campionato di Eccellenza molisano.

La squadra di mister Farrocco ha dominato in lungo e in largo, dimostrando tecnica, concentrazione e grande determinazione. Il risultato non Ã¨ mai stato in discussione: gli ospiti hanno controllato ogni reparto e impedito qualsiasi pericolo, chiudendo il primo tempo in vantaggio grazie a un gol del capitano Angelo Brunetti, al rientro dopo un infortunio. Brunetti ha siglato anche il secondo gol, confermando la sua importanza in campo.

Nella ripresa, la Gioiese ha accorciato le distanze al 5Â° minuto, ma i granata hanno subito reagito. Una bella azione corale ha permesso a Cardoso di segnare il terzo gol, portandosi in vetta alla classifica marcatori del campionato con 22 reti. A seguire, le reti di Bainotto (quarta), del giovane juniores Francesco Dâ€™Angelo (quinta) e il secondo gol di Cardoso (sesto) hanno fissato il punteggio finale sul 6-1.

Lâ€™Olympia Agnonese si presenta cosÃ¬ come una squadra in grande forma, con una rosa di 22 giocatori motivati e determinati, pronti a continuare la marcia verso la vetta della classifica.

Il prossimo appuntamento Ã¨ il derby di domenica allo stadio Civitelle contro la San Leucio di Isernia, unâ€™altra prova importante per consolidare la serie di vittorie consecutive e mantenere la squadra granata nelle posizioni alte della classifica.