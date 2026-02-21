Neonatologia molisana protagonista a Napoli: gli infermieri del Cardarelli entrano nella SIN INF e brillano ai Nursing Simulation Games

Un traguardo storico per la sanità molisana: per la prima volta, gli infermieri della Terapia Intensiva Neonatale (TIN) e della Neonatologia dell’ospedale Cardarelli di Campobasso sono entrati a far parte ufficialmente della SIN INF (Società Italiana di Neonatologia Infermieristica), prestigiosa società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute.

L’esordio è avvenuto in occasione della IV Edizione dei "Nursing Simulation Games" (NSG), tenutasi ieri e oggi, sabato 21 febbraio 2026, al Centro Sociale "Casa Mia E. Nitti" di Napoli. L'evento, organizzato dalla sezione Campania della SIN INF ha visto il gruppo molisano confrontarsi con le realtà più avanzate del settore.

Il congresso si è articolato in due momenti fondamentali:

• Venerdì: Una giornata dedicata alla formazione frontale, essenziale per l'aggiornamento sulle linee guida scientifiche.

• Sabato 21 febbraio: La fase clou, dove i professionisti si sono sfidati in simulazioni ad alto impatto realistico.

Secondo il regolamento dei giochi, ogni centro ha partecipato con una "tripletta" di infermieri più una riserva, impegnati in prove valutate da giudici esperti su criteri di qualità e tempi di esecuzione. Le macroaree di sfida hanno coperto pilastri della cura neonatale come la rianimazione in sala parto, la ventilazione, la farmacologia e le strategie di contenimento delle infezioni. Enorme la soddisfazione manifestata dal Direttore della UOC di Pediatria e Neonatologia del Cardarelli, il dott. Francesco Crispino, che ha sottolineato come “questo risultato sia frutto di una straordinaria volontà collettiva. Un plauso è andato non solo a chi si è "messo in gioco" in prima persona, ma anche ai colleghi rimasti in reparto a Campobasso che, coprendo i turni, hanno garantito la continuità assistenziale permettendo al team di vivere a Napoli questa esperienza educativa senza sottrarre ore al lavoro” Intanto, la crescita del reparto non si ferma alla competizione.

Il Direttore Generale ASREM, Giovanni Di Santo, ha autorizzato il dott. Crispino a inserire la TIN del Molise nella rete di raccolta dati nazionale della SIN INF. Questo permetterà di monitorare la salute dei neonati molisani all'interno di un network di confronto che abbraccia tutta Italia, garantendo standard assistenziali sempre più elevati. L'ingresso nella SIN INF e la partecipazione ai NSG segnano l'inizio di una nuova era per la neonatologia di Campobasso: uno spirito di crescita, confronto e dedizione che mette il neonato e la sua famiglia al centro di ogni innovazione.