Agnone, amichevole di prestigio al Civitelle: lâ€™Under 19 Molise sfida lâ€™Olympia Agnonese in vista del Torneo delle Regioni

Agnone â€“ GiovedÃ¬ 26 febbraio alle ore 15:00 lo stadio delle Civitelle ospiterÃ unâ€™interessante amichevole tra la Rappresentativa Molise Under 19, guidata dal mister Enrico Caruso e dal suo staff tecnico, e la prima squadra dellâ€™Olympia Agnonese, allenata da mister Farrocco.

Lâ€™incontro servirÃ alla Rappresentativa Under 19 per testare la preparazione in vista del Torneo delle Regioni, che si svolgerÃ in Puglia dal 28 marzo al 3 aprile. Il Molise farÃ parte del Gruppo A insieme a Liguria e Calabria, Toscana, e sarÃ presente anche con le rappresentative Under 17 e Under 15.

Nella Rappresentativa Under 19 figurano anche tre giocatori dellâ€™Olympia Agnonese: Michele Iafulli, Davide Iadisernia e Alessandro Scala. Per la squadra di Farrocco, invece, lâ€™amichevole rappresenta un utile test per valutare la condizione dei ragazzi in vista del derby di domenica contro i cugini dellâ€™Isernia.

La societÃ Olympia ringrazia mister Caruso per la scelta di Agnone, sottolineando la disponibilitÃ a collaborare con la FIGC regionale del presidente Piero Di Cristinzi, offrendo non solo il campo senza barriere, ma anche tutte le strutture necessarie per preparare al meglio lâ€™incontro. Una collaborazione consolidata nel tempo, come dimostrano le due finali di Coppa Italia regionale disputate negli anni precedenti al Civitelle, sempre con una perfetta organizzazione e una numerosa cornice di pubblico.

Lâ€™appuntamento Ã¨ quindi per tutti gli sportivi giovedÃ¬ pomeriggio, per assistere a un match che promette spettacolo e tanto calcio genuino.