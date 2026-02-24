UILTrasporti Molise: “Basta nomine, Campitello Matese ha bisogno di un vero piano di rilancio”

La UILTrasporti Molise esprime forte preoccupazione per quanto sta accadendo ai vertici di Funivie Molise, società partecipata al 96% dalla Regione Molise. Mentre assistiamo all’ennesimo avvicendamento alla guida della società, con un continuo riaprirsi del “caso nomine”, sul territorio la situazione reale resta drammatica. A pagarne le conseguenze sono, ancora una volta, i lavoratori e un’intera area che continua a vivere in una condizione di incertezza strutturale.

A Campitello Matese si consuma infatti un disastro silenzioso ma evidente: impianti a fune che vivono stagioni sempre più brevi, lavoratori costretti a confrontarsi quotidianamente con contratti precari e di durata sempre più ridotta, prospettive occupazionali fragili e instabili. Una situazione che non può essere attribuita esclusivamente alla mancanza di precipitazioni nevose. Il problema è ben più profondo e strutturale: il flusso turistico è in costante diminuzione, frutto di anni di assenza di programmazione, di investimenti insufficienti e di una visione strategica mai realmente consolidata. Campitello non è oggi il fiore all’occhiello della regione che potrebbe e dovrebbe essere, pur avendo tutte le carte in regola – patrimonio naturalistico, posizione geografica, potenzialità sportive e ambientali – per diventarlo. Per troppo tempo questa località è stata considerata un costo da contenere e non un investimento su cui puntare.

È mancata una strategia integrata di sviluppo economico e turistico capace di generare attrattività, destagionalizzazione e occupazione stabile. La UILTrasporti Molise ritiene indispensabile un cambio di paradigma su Campitello Matese. Occorre una visione industriale chiara, una governance stabile e competente, un piano pluriennale di rilancio che metta al centro: - la tutela e la stabilizzazione dei lavoratori; - investimenti infrastrutturali e tecnologici sugli impianti; - una strategia turistica moderna e sostenibile; - l’inserimento dell’area in un più ampio progetto di sviluppo regionale.

Non è più tempo di nomine e contro-nomine. È il momento delle scelte strutturali e della responsabilità politica. La UILTrasporti Molise continuerà a vigilare e a sostenere i lavoratori del comparto, chiedendo con forza che Campitello Matese torni ad essere una risorsa strategica per l’economia regionale e non un capitolo di spesa da ridimensionare

. Il Segretario Generale UilTrasporti Molise Nicola Gabriele Scafa