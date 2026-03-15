Olympia Agnonese, stop amaro in casa: il Matese vince 2-1

Amara sconfitta per i ragazzi dellâ€™Olympia Agnonese guidati da mister Farrocco, che oggi allo stadio Civitelle di Agnone, nella giornata del campionato di Eccellenza, sono stati battuti dal Matese per 2-1. Un risultato che interrompe sia la lunga serie positiva di gare senza sconfitte sia lâ€™imbattibilitÃ casalinga dei granata.

La squadra di casa ha disputato una partita al di sotto delle aspettative, soprattutto nel primo tempo. I ragazzi granata sono scesi in campo molli, con poca determinazione e scarsa aggressivitÃ , spesso poco lucidi nelle giocate. Unâ€™Olympia irriconoscibile che ha pagato caro lâ€™avvio di gara: il Matese ha infatti trovato due reti nel giro di pochi minuti dallâ€™inizio della partita, portandosi sul doppio vantaggio. La prima frazione si Ã¨ cosÃ¬ chiusa sullo 0-2 per gli ospiti.

Nella ripresa la squadra di mister Farrocco ha mostrato maggiore impegno e determinazione, cercando di rientrare in partita. Lo sforzo Ã¨ stato premiato a circa quindici minuti dalla fine, quando Dâ€™Angelo ha accorciato le distanze riaccendendo le speranze dei padroni di casa.

Nel finale lâ€™Olympia ha spinto con decisione verso lâ€™area avversaria nel tentativo di raggiungere il pareggio, ma senza successo. Da segnalare anche due occasioni favorevoli non sfruttate negli ultimi minuti, segno di tensione e poca luciditÃ sotto porta.

La gara rappresentava unâ€™opportunitÃ importante per avvicinarsi alla seconda posizione in classifica, ma il risultato cambia gli equilibri: lâ€™Olympia scivola al quarto posto, superata dallâ€™Alto Casertano che ieri ha vinto a Castel di Sangro.

In casa granata resta molta delusione e spazio per le riflessioni: nei confronti diretti piÃ¹ importanti la squadra non Ã¨ riuscita a esprimere il meglio, mostrando momenti di disunione e cedendo alla pressione.

Da segnalare anche lâ€™infortunio del giocatore Thomas Bainotti, costretto a lasciare il campo e accompagnato in ospedale per un forte dolore al torace.

Infine, alcune decisioni controverse dellâ€™arbitro, la sig.ra Laura Mancini, hanno influito sulla gestione del match. Durante la gara, lâ€™arbitro Ã¨ sembrata spesso lontana dallâ€™azione, mostrando scarsa incisivitÃ e personalitÃ nelle decisioni, contribuendo a rendere piÃ¹ complicata la conduzione del gioco.

Una giornata storta, dunque, per lâ€™Olympia Agnonese, chiamata ora a reagire nelle prossime sfide per non perdere contatto con le posizioni di vertice della classifica.