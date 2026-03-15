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Caro carburante e bollette: stangata da 46,6 milioni per le famiglie del Molise

AttualitÃ 
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Il caro carburante registratosi negli ultimi 15 giorni e il possibile aumento nei prossimi mesi delle bollette di luce e gas rischiano di diventare uno dei principali fattori di pressione sul potere d'acquisto delle famiglie e sui costi delle imprese molisane.

Secondo una stima della Cgia di Mestre che ha elaborato dati Istat e Nomisma, per le famiglie molisane l'aggravio complessivo della spesa per elettricitÃ  e gas potrebbe attestarsi a 46,6 milioni di euro.
    Nel report pubblicato dall'associazione degli artigiani e piccole imprese sono specificati anche i relativi costi per le due province: 33,9 milioni per quella di Campobasso e 12,7 per Isernia.
    PiÃ¹ in generale il rincaro complessivo delle bollette sui bilanci delle famiglie italiane potrebbe toccare i 9,3 miliardi di euro.

 

 
 
 
 

 

 
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