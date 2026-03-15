Caro carburante e bollette: stangata da 46,6 milioni per le famiglie del Molise

Il caro carburante registratosi negli ultimi 15 giorni e il possibile aumento nei prossimi mesi delle bollette di luce e gas rischiano di diventare uno dei principali fattori di pressione sul potere d'acquisto delle famiglie e sui costi delle imprese molisane.

Secondo una stima della Cgia di Mestre che ha elaborato dati Istat e Nomisma, per le famiglie molisane l'aggravio complessivo della spesa per elettricitÃ e gas potrebbe attestarsi a 46,6 milioni di euro.

Nel report pubblicato dall'associazione degli artigiani e piccole imprese sono specificati anche i relativi costi per le due province: 33,9 milioni per quella di Campobasso e 12,7 per Isernia.

PiÃ¹ in generale il rincaro complessivo delle bollette sui bilanci delle famiglie italiane potrebbe toccare i 9,3 miliardi di euro.