Calcio giovanile ad Agnone: allenamento FIGC con tecnici federali e psicologa nazionale

Domani pomeriggio, alle ore 17:00, presso il campo sportivo delle Civitelle di Agnone, si svolgerÃ un importante appuntamento del progetto AST promosso dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), riservato alla categoria Esordienti 2013-2014.Il programma AST (Aree di Sviluppo Territoriale) della FIGC Ã¨ unâ€™iniziativa del Settore Giovanile e Scolastico (SGS) nell'ambito dell'Â«Evolution ProgrammeÂ». Supporta i club locali per favorire la crescita tecnica ed educativa di giovani calciatori/calciatrici, condividendo metodologie FIGC tramite staff qualificati e tecnologia digitale.

Lâ€™incontro vedrÃ protagonisti i giovani calciatori guidati da mister Gabriele Suriano, che sul campo terrÃ una lezione tecnica-pratica dedicata allo sviluppo delle abilitÃ calcistiche dei ragazzi. Lâ€™attivitÃ si svolgerÃ sotto lâ€™attenta osservazione del tecnico federale Alessio Camuso, presente per seguire da vicino il lavoro svolto con i giovani atleti.

Lâ€™appuntamento rappresenta un momento di crescita sportiva e formativa per i ragazzi coinvolti, inserito nel percorso di sviluppo tecnico promosso dalla FIGC sul territorio.

Per lâ€™occasione, per la prima volta ad Agnone, sarÃ presente anche la psicologa nazionale FIGC, la dottoressa Desiree Mancinone. Durante lâ€™incontro la professionista parlerÃ con i ragazzi e seguirÃ la lezione in campo, osservando la partecipazione e il coinvolgimento dei giovani calciatori. La sua presenza rappresenta un valore aggiunto allâ€™iniziativa, sottolineando lâ€™importanza dellâ€™aspetto educativo e psicologico nello sport giovanile.

Lâ€™evento si preannuncia dunque come unâ€™importante occasione di confronto e crescita per i giovani calciatori di Agnone, che avranno la possibilitÃ di vivere da vicino unâ€™esperienza formativa guidata dai tecnici federali.