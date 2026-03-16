Strage di Paupisi, Antonia Ocone dimessa: torna a casa. Il bollettino del Neuromed

Lâ€™IRCCS Neuromed ha diffuso oggi, 16 marzo 2026, un bollettino medico riguardante Antonia Natalia Ocone, annunciando la dimissione della giovane dalla struttura al termine del percorso clinico-terapeutico svolto presso lâ€™Istituto.

Secondo quanto comunicato dalla Direzione sanitaria, le condizioni generali della paziente sono buone e si registra un miglioramento della deambulazione. I medici hanno espresso lâ€™auspicio che il percorso di recupero possa proseguire nel migliore dei modi, accompagnando la dimissione con gli auguri di una completa ripresa.

La Direzione sanitaria ha quindi pubblicato il comunicato integrale relativo alla dimissione della paziente.:

"BOLLETTINO MEDICO OCONE DEL 16/03/2026

Allâ€™esito del percorso clinico â€“ terapeutico svolto in questo Istituto, Ã¨ stata dimessa oggi la paziente Antonia Natalia Ocone.

Le condizioni generali della paziente sono buone, con il miglioramento della deambulazione.

Lâ€™auspicio di questa Direzione va al prosieguo nel migliore dei modi del percorso di recupero, unito ai migliori auguri di ogni bene alla paziente. "

La Direzione sanitaria

Il caso di Antonia Ocone Ã¨ legato alla drammatica strage familiare avvenuta a Paupisi, in provincia di Benevento, tra la notte del 30 settembre e il 1Â° ottobre 2025, quando il padre Salvatore Ocone, 58 anni, uccise la moglie Elisa Polcino, 49 anni, e il figlio Mario, 15 anni, ferendo gravemente la stessa Antonia, allora sedicenne. La giovane era ricoverata da mesi per il lungo percorso di cure e riabilitazione.