I ragazzi dellâ€™Olympia Agnonese protagonisti nel test Molise U19 contro la Campania

Prosegue il percorso di avvicinamento al Torneo delle Regioni 2026 di calcio a 11, in programma in Puglia dal 27 marzo al 3 aprile, per la Rappresentativa Juniores del C.R. Molise. Un passaggio importante sarÃ lâ€™amichevole di mercoledÃ¬ 18 marzo 2026, quando i molisani affronteranno la selezione Campania U19 presso il Campo Sportivo Comunale di Pietrelcina (BN), con calcio dâ€™inizio alle ore 15:00.
A rappresentare il territorio ci sarÃ anche lâ€™Olympia Agnonese, che potrÃ contare su due propri giovani nella selezione regionale. Si tratta di Michele Iafulli (classe 2007), difensore esterno, e Alessandro Scala (classe 2008), centrocampista: due profili interessanti che si sono messi in luce in questa stagione.
Entrambi i calciatori faranno parte della rosa che rappresenterÃ il Molise al Torneo delle Regioni, con le gare dellâ€™Under 19 che si disputeranno in particolare a Brindisi, confermando cosÃ¬ la fiducia dello staff tecnico nei loro confronti.
In casa Olympia Agnonese câ€™Ã¨ grande soddisfazione per questa ulteriore conferma. I due ragazzi, giÃ inseriti stabilmente nel gruppo Under 19 dallo scorso mese di novembre, rappresentano un motivo di orgoglio per la societÃ , che vedrÃ cosÃ¬ un proprio contributo anche nella prestigiosa vetrina pugliese.
Lâ€™amichevole contro la Campania sarÃ dunque unâ€™occasione preziosa non solo per testare la preparazione della squadra, ma anche per valorizzare giovani talenti pronti a mettersi in evidenza in vista di uno degli appuntamenti piÃ¹ importanti della stagione.