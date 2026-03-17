Il Gruppo Folklorico Rintocco Molisano saluta Zio Enrico Saulino

Se dovessimo raccontare un uomo come Enrico Saulino, per noi semplicemente “Zio Enrico”, potremmo riassumerlo in poche parole: lavoratore indefesso, saggio e accorto, ma soprattutto vivacità fatta persona!

Il suo inseparabile organetto era sempre pronto a donare gioia, animando i viaggi del gruppo e diventando protagonista sul palco, uno dei fondatori del nostro sodalizio dal lontano 1989. Ci ha regalato momenti indimenticabili, sorrisi sempre presenti e quell’amore per la musica e per la vita che ha saputo trasmettere a tutti noi.

Ciao, Zio Enrico… grazie per il tuo affetto, per il calore, per l’amore che ci hai sempre dimostrato. Uomo di altri tempi, ma sempre proiettato verso il futuro, ci lasci un’eredità preziosa fatta di valori, ricordi e insegnamenti.

Un pensiero affettuoso va ai familiari che ti hanno sempre sostenuto e amato: le nostre più sentite condoglianze.

Il Rintocco Molisano ti ricorderà per sempre con gratitudine, continuando a far risuonare la musica che ci hai insegnato a amare.