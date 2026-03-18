Regina del Volley: Morena Delli Quadri trascina il Termoli al Titolo Regionale Under 18

TERMOLI/AGNONE â€“ Il Palairino di Termoli si Ã¨ trasformato nel teatro di un trionfo giallorosso che parla (anche) agnonese. La Molisana Termoli Pallavolo Ã¨ ufficialmente Campione Regionale Under 18, dopo una finale mozzafiato vinta per 3-1 contro lâ€™Ambulatorio Veterinario CB.

Una vittoria arrivata al termine di una stagione quasi perfetta, macchiata solo da un passo falso all'andata, ma raddrizzata con autoritÃ da un gruppo solido e tecnicamente superiore.

Se il Termoli sale sul gradino piÃ¹ alto del podio, gran parte del merito va alla prestazione monumentale di Morena Delli Quadri. L'atleta di Agnone, che veste la maglia numero 7 nel ruolo di Opposto, Ã¨ stata la vera "bestia nera" delle avversarie.

Con 25 punti messi a referto, Morena ha letteralmente dominato il campo, dimostrando che si puÃ² eccellere nello sport senza trascurare gli studi: la giovane campionessa Ã¨ infatti una brillante studentessa del Liceo Scientifico (indirizzo informatico) "Majorana Fascitelli" di Isernia.

La sua capacitÃ di conciliare la complessitÃ dei codici informatici con la potenza di una schiacciata vincente la rende un esempio per tutte le sue coetanee.

Un successo che nasce dal talento, ma che viene alimentato dal sacrificio e dal sostegno costante della famiglia. La redazione di Altomolise.net si unisce alla gioia per questo prestigioso traguardo:

"Vogliamo rivolgere i nostri piÃ¹ sentiti complimenti a Morena per la determinazione e la classe mostrata in campo, al papÃ Bruno e alla mamma Franca Iarussi, che con orgoglio hanno seguito e sostenuto il percorso di questa giovane promessa del nostro territorio."