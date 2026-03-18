Comunali Agnone: Daniele Saia scioglie le riserve e punta al bis

AGNONE – Il dado è tratto. Con un annuncio che apre ufficialmente la sfida elettorale nell'Alto Molise, il sindaco uscente Daniele Saia ha confermato la sua ricandidatura per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026.

Alla guida della lista civica sostenuta dal centrosinistra "Nuovo Sogno Agnonese", Saia si ripresenta agli elettori puntando tutto sulla continuità amministrativa e sul completamento dei progetti avviati nel primo mandato.

Sebbene il termine ufficiale per la consegna delle liste sia fissato per il 24 e 25 aprile, la struttura della compagine è già definita. Saia ha confermato che la sua squadra uscente sarà presente in blocco, a testimonianza di un gruppo rimasto unito per cinque anni. Tuttavia, non mancheranno le novità: sono previsti nuovi innesti scelti per portare competenze fresche e una spinta propulsiva al programma per il prossimo quinquennio.

Nel suo annuncio, il sindaco ha sottolineato come il percorso iniziato nel 2020 (raccogliendo l'eredità politica di Michelino Carosella) stia già dando frutti concreti su temi chiave come viabilità, politiche sociali e sostenibilità.

"La nostra città è nel pieno di un cambiamento vero", ha dichiarato Saia. “Abbiamo lavorato sodo su più campi per migliorare la qualità della vita, ma un progetto di lunga visione richiede costanza. Siamo pronti a continuare con la determinazione di sempre per portare Agnone nel progresso.”

Con l'ufficializzazione di Saia, la macchina elettorale entra nel vivo. La lista "Nuovo Sogno Agnonese" si presenta come una coalizione civica sostenuta dal centrosinistra, pronta a sfidare le urne nell'ultimo weekend di maggio per chiedere ai cittadini il mandato di governare Agnone fino al 2031.