Olympia Agnonese, altro stop: lâ€™Aurora Alto Casertano vince 3-1 e allunga in classifica

Seconda battuta dâ€™arresto consecutiva per lâ€™Olympia Agnonese di mister Farrocco, che nella 26Âª giornata del campionato di Eccellenza molisana cade per 3-1 contro lâ€™Aurora Alto Casertano, diretta concorrente nei piani alti della classifica.
Un risultato pesante non solo per il punteggio, ma anche per la classifica: lâ€™Aurora allunga a +4, mentre i granata restano fermi al quarto posto, vedendo complicarsi la rincorsa alle posizioni di vertice.
La gara si mette subito in salita per lâ€™Olympia, che chiude la prima frazione sotto di due reti. Un avvio difficile, in cui i padroni di casa riescono a sfruttare al meglio le occasioni create, mettendo in evidenza ancora una volta le difficoltÃ dei granata negli scontri diretti.
Nella ripresa arriva perÃ² la reazione della squadra di Farrocco. Con determinazione e orgoglio, lâ€™Olympia prova a riaprire la partita e trova il gol che accorcia le distanze grazie a Coppola.
Il match sembra poter cambiare direzione, ma nonostante gli sforzi, i granata non riescono a completare la rimonta.
Nel finale, con la squadra sbilanciata in avanti alla ricerca del pareggio, arriva il terzo gol dellâ€™Aurora che chiude definitivamente i conti. Un epilogo che lascia amarezza e conferma un dato preoccupante: lâ€™Olympia fatica negli appuntamenti decisivi contro le dirette concorrenti.
Il morale in casa granata non Ã¨ dei migliori, ma il calendario offre ora una pausa utile per ricaricare le energie. Il campionato si fermerÃ per due settimane, complice il Torneo delle Regioni in Puglia e la sosta pasquale.
La ripresa Ã¨ fissata per domenica 11 aprile, quando lâ€™Olympia tornerÃ in campo tra le mura amiche contro il Guardialfiera. Unâ€™occasione importante per ripartire e provare a rilanciarsi in classifica.