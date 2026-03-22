Pasqua 2026: uova piÃ¹ piccole, prezzi piÃ¹ alti.

Quasi 9 italiani su 10 segnalano un aumento dei prezzi dei prodotti tipici di Pasqua, con le uova di cioccolato che sono percepite non solo piÃ¹ care, ma anche piÃ¹ piccole rispetto al passato. Lo denuncia un'indagine di Udicon (Unione per la difesa dei consumatori) realizzata con l' Istituto Piepoli evidenziando come l'aumento dei prezzi Ã¨ considerato "forte" dalla maggioranza degli italiani. Ma ciÃ² che viene maggiormente criticato Ã¨ la riduzione delle quantitÃ dei prodotti a paritÃ di prezzo. Rigenerazione del ginocchio fino al 97%, senza chirurgia Knee active pro

Per il 46% degli intervistati le uova pasquali proposte sono ora piÃ¹ piccole e per l'85% sono costose. A notare l'effetto dell'inflazione che si traduce in riduzione delle quantitÃ mantenendo prezzi e confezioni, per la cosiddetta 'shrinkflation', sono praticamente tutti: l'84% degli intervistati. Un fenomeno che dÃ talmente fastidio ai consumatori che incide sulle scelte di acquisto di 3 italiani su 4.

Meglio sarebbe, ovvero piÃ¹ corretto, affermano gli intervistati, lasciare la stessa quantitÃ ed aumentare i prezzi.