Grande successo per il Nuoto Paralimpico: inclusione e record al Campionato Interregionale

Una giornata all'insegna dello sport di alto livello e dell'integrazione quella vissuta domenica 22 marzo 2026 presso la Piscina Comunale di Vasto. Il Campionato Interregionale di Nuoto FINP, organizzato dalla Delegazione Regionale Molise in stretta collaborazione con la FIN Molise, ha visto atleti molisani e abruzzesi sfidarsi in vasca durante la "Seconda Tappa Molise Swim Cup".

Visibilmente soddisfatta la Delegata Regionale FINP Molise, Antonella Ruccolo, che ha lodato l'organizzazione impeccabile:

"L'accoglienza è stata sublime; disponibilità e collaborazione hanno fatto da padrone nella manifestazione. Dalla responsabile FIN Amelia Mascioli e i suoi collaboratori, al gestore dell'impianto, fino ai giudici e ai cronometristi: tutti hanno lavorato dando il massimo per l'ottima riuscita delle gare. Sono pienamente soddisfatta."

La competizione ha regalato momenti di grande emozione, a partire dal settore promozionale. Splendida la prova di Alessandro Manes (ASD Termoli Nuoto), che nei 25 stile libero ha fermato il cronometro a 40.8. Entusiasta del debutto, il giovane atleta ha già promesso: "Non ne mancherò più una!".

Ottime conferme sono arrivate anche dal settore agonistico:

· Adele Berardi (Scuola Isernia Nuoto): ha chiuso i 50 stile libero in 3.11.50 e i 50 dorso in 3.13.8.

· Giorgia Di Pasquale (Scuola Isernia Nuoto): ha fatto registrare il record di categoria 5.35.60 nei 50 stile libero e 6.05.8 nei 50 dorso.

· Gaia Verardi (H2O Sport): ottima prestazione cronometrica con 32.9 nei 50 stile libero e 43.8 nei 50 rana.

L'evento ha dimostrato come la sinergia tra la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP) e la Federazione Italiana Nuoto (FIN) sia la chiave per far crescere il movimento natatorio sul territorio. Grazie al supporto dei cronometristi di Campobasso e all'ospitalità della struttura di Vasto, gli atleti hanno potuto gareggiare in un contesto professionale e stimolante.

La manifestazione si è conclusa con le premiazioni ufficiali, celebrando non solo i tempi cronometrici, ma soprattutto il valore sociale e sportivo di una giornata indimenticabile.

"Vedere atleti del settore agonistico e promozionale gareggiare insieme in un clima di così grande professionalità – ha concluso il Presidente del CIP Molise, Donatella Perrella - è la prova che il percorso intrapreso è quello giusto. La collaborazione tra FINP e FIN è un modello virtuoso che permette ai nostri ragazzi di esprimersi al meglio. Complimenti a tutti per l'ottima riuscita di questa tappa."