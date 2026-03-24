Servizio Civile a Trivento: due posti disponibili al Centro Diurno “Cielo e Terra”

Un’opportunità rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni arriva dal nuovo bando di Servizio Civile Universale, che anche quest’anno mette a disposizione migliaia di posti in tutta Italia. Tra le posizioni attive, anche due posti disponibili a Trivento, presso il Centro Diurno Socio Educativo dell’ODV “Cielo e Terra”. L’iniziativa si inserisce nel più ampio bando pubblicato lo scorso 24 febbraio dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, che prevede la selezione di 65.964 operatori volontari.

All’interno di questo quadro, l’Agenzia Agorà Società Cooperativa Sociale per Azioni – ETS ha ottenuto il finanziamento per due programmi e sette progetti, per complessivi 464 operatori volontari da avviare in Italia, tra cui le posizioni attive nel centro molisano.

Le attività

I volontari svolgeranno il servizio presso il Centro Diurno, in un contesto socio-educativo a contatto con ragazzi con disabilità. Le attività sono orientate ai temi dell’inclusione, della relazione e della responsabilità, all’interno di un ambiente formativo.

A chi è rivolto

Il bando è aperto ai giovani tra i 18 e i 28 anni (fino a 28 anni e 364 giorni alla data di presentazione della domanda), cittadini italiani, dell’Unione Europea o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. È richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, tra cui l’assenza di condanne penali nei casi indicati.

Come candidarsi

Le domande devono essere presentate entro le ore 14.00 dell’8 aprile 2026 esclusivamente online, attraverso la piattaforma DOL (Domanda On Line), accessibile da PC, tablet e smartphone. Per l’accesso sono necessarie credenziali SPID o CIE. È possibile presentare una sola candidatura per un unico progetto e una sola sede. In caso di errore, la domanda può essere annullata e ripresentata entro il termine previsto.



Informazioni e supporto

Per facilitare la partecipazione, è attivo un servizio di assistenza presso le sedi dell’Agenzia Agorà. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente alla sede dell’ODV “Cielo e Terra” di Trivento.