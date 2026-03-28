Olympia Agnonese, gli Esordienti al Torneo Internazionale “Spiagge d’Abruzzo Cup” per la 13ª partecipazione

La società Olympia Agnonese comunica ufficialmente che il proprio settore giovanile parteciperà, per la 13ª volta, al 28° Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Spiagge d’Abruzzo Cup”, in programma nei giorni 1, 2 e 3 maggio.

La partecipazione riguarderà la categoria Esordienti 2013-2014, guidata da mister Suriano. Il torneo sarà regolato secondo le normative FIGC-UEFA e vedrà la presenza di circa 150 squadre, non solo italiane ma anche provenienti da diverse nazioni europee.

Tutti i partecipanti dovranno essere regolarmente tesserati con le rispettive società e affiliati FIGC. Ogni squadra disputerà almeno cinque partite, garantendo così un’importante esperienza sportiva e formativa.

L’Olympia Agnonese prenderà parte alla manifestazione con due squadre della categoria Esordienti. A dichiararlo sono i responsabili del settore giovanile, Sica e Verdile, che sottolineano anche la presenza di numerosi genitori al seguito. La società desidera ringraziarli per la fattiva collaborazione e per la piena disponibilità nel sostenere questa esperienza.

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto con realtà calcistiche italiane e straniere, favorendo socializzazione e integrazione per i giovani atleti granata, non solo di Agnone ma anche dei paesi limitrofi. La scuola calcio, infatti, coinvolge numerosi ragazzi provenienti dall’Alto Molise e dall’Abruzzo.

Sarà inoltre un’opportunità per vivere momenti di condivisione anche al di fuori del campo, nelle splendide località di Roseto degli Abruzzi, Pineto, Giulianova e Silvi Marina, dove sport e divertimento si uniranno in un’esperienza indimenticabile.