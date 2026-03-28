I Giovanissimi 2011-2012 dell’Olympia Agnonese al 1° Memorial Pasquale Scutti a Termoli

Domani, 29 marzo, i ragazzi dell’Olympia Agnonese del settore giovanile, categoria Giovanissimi 2011-2012 guidati da mister Fusaro, parteciperanno al 1° Memorial Pasquale Scutti, organizzato dalla società Difesa Grande Termoli.

L’evento si svolgerà sotto forma di quadrangolare nazionale e coinvolgerà le squadre per l’intera giornata. Nella prima fase, i giovani granata affronteranno i pari età della Curi Pescara, promettendo sfide emozionanti e competitive.

L’attività dei ragazzi dell’Olympia Agnonese continua frenetica e costante, con tornei e manifestazioni che non solo migliorano le competenze sportive, ma favoriscono anche nuove esperienze di socializzazione, integrazione e crescita personale.

Gli allenatori e la società sottolineano l’importanza di queste occasioni, che permettono ai giovani atleti di confrontarsi con realtà diverse, unendo sport, amicizia e divertimento.