Olympia ritrova la vittoria: 2-0 al Guardialfiera tra grinta e giovani promesse



Torna al successo l’Olympia, che nella 27ª giornata del campionato di Eccellenza molisana supera con un convincente 2-0 il Guardialfiera, rilanciando le proprie ambizioni di classifica.

Una gara tutt’altro che semplice per i ragazzi di mister Farrocco, costretti a fare i conti con numerose assenze tra i titolari per infortunio. Nonostante le difficoltà, la squadra granata è scesa in campo con determinazione e voglia di tornare alla vittoria, che mancava ormai da diverse settimane.

L’approccio alla partita è stato subito positivo: l’Olympia ha trovato il vantaggio grazie a un autentico eurogol del capitano Brunetti Angelo, che dalla distanza ha lasciato partire un tiro potente e preciso, insaccatosi all’incrocio dei pali senza lasciare scampo al portiere avversario.

Il Guardialfiera ha faticato a reagire, mentre i giovani granata hanno mantenuto il controllo del gioco con ordine e personalità. Nella ripresa, a chiudere definitivamente i conti è stato Di Ciocco Armando, bravo a sfruttare un perfetto traversone di Konè e a firmare il raddoppio.

Da segnalare l’esordio in prima squadra di Verdile Danilo, giovane proveniente dal settore giovanile dell’Olympia, autore di una prova incoraggiante. Positiva anche la prestazione dell’altro juniores agnonese, Antenucci Alessandro. Ottima, infine, la partita di D’Angelo Francesco, costante spina nel fianco per la difesa avversaria.

Con questa vittoria, l’Olympia guarda con fiducia al prossimo impegno sul campo del Montenero, con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e accorciare le distanze dalla zona alta della classifica.