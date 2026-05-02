Ad Agnone la festa del calcio giovanile: oltre 130 bambini protagonisti

Grande entusiasmo ad Agnone per il raduno dedicato ai più piccoli, in programma domenica 3 maggio alle ore 10:00 presso il campo di Civitelle. L’evento, organizzato dalla società Olympia Agnonese in collaborazione con la FIGC Settore Giovanile e Scolastico, è riservato alle categorie Piccoli Amici (2019-2020) e Primi Calci (2017-2018).

Sarà una vera e propria festa del calcio genuino e spontaneo, con circa 130 bambini pronti a invadere il campo e a vivere una mattinata all’insegna del divertimento, dello sport e della condivisione. Al seguito, numerosi genitori che approfitteranno anche della bella giornata per visitare la storica cittadina molisana, conosciuta come “l’Atene del Sannio”.

Alla manifestazione prenderanno parte diverse società della provincia di Isernia:

Aesernia Fraterna

S. Leucio

Bois Roccaravindola

Bois Volturno

Football Venafro

Olympia Agnonese

Calcio Castel di Sangro

L’Olympia Agnonese sarà presente con tre squadre: due nella categoria Primi Calci e una nei Piccoli Amici.

A testimoniare l’importanza dell’iniziativa sarà presente anche il delegato provinciale FIGC, dott. Rossi, a conferma dell’attenzione verso la crescita sportiva ed educativa dei più giovani.

Una giornata che promette sorrisi, gioco e tanta passione, nel segno dei valori autentici dello sport.