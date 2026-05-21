Settore giovanile Olympia a pieno ritmo: alle Civitelle arriva il 13Â° Torneo Nazionale "Atene del Sannio"

AGNONE â€“ Nemmeno il tempo di archiviare il successo del 3Â° Torneo "Midnait" che per il settore giovanile della gloriosa Olimpia Ã¨ giÃ tempo di scendere nuovamente in campo. Continua in modo frenetico e senza sosta lâ€™attivitÃ calcistica della storica societÃ agnonese, pronta a ospitare un altro grande appuntamento sportivo di rilievo.

Domenica prossima, lo stadio "Civitelle" di Agnone farÃ da cornice alle sfide della categoria Giovanissimi, protagonisti del 13Â° Torneo Nazionale "Atene del Sannio".

L'evento, ormai diventato un punto di riferimento nel panorama calcistico giovanile, unisce l'agonismo sano dei ragazzi alla valorizzazione strategica del territorio dell'Alto Molise.

A sottolinearlo Ã¨ lo stesso organizzatore dell'evento, Sica, che ha dichiarato:

Â«Sono tornei nati con il chiaro obiettivo di far conoscere il nostro amato territorio dell'Alto Molise e, soprattutto, l'incantevole cittadina di Agnone, celebre per le sue bellezze paesaggistiche e d'arte. E perchÃ© no, vogliamo promuovere anche la nostra buona cucina e i famosi prodotti caseari e tipiciÂ».