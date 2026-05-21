Settore giovanile Olympia a pieno ritmo: alle Civitelle arriva il 13Â° Torneo Nazionale "Atene del Sannio"

AGNONE â€“ Nemmeno il tempo di archiviare il successo del 3Â° Torneo "Midnait" che per il settore giovanile della gloriosa Olimpia Ã¨ giÃ tempo di scendere nuovamente in campo. Continua in modo frenetico e senza sosta lâ€™attivitÃ calcistica della storica societÃ agnonese, pronta a ospitare un altro grande appuntamento sportivo di rilievo.
Domenica prossima, lo stadio "Civitelle" di Agnone farÃ da cornice alle sfide della categoria Giovanissimi, protagonisti del 13Â° Torneo Nazionale "Atene del Sannio".
Sport, turismo ed eccellenze locali
L'evento, ormai diventato un punto di riferimento nel panorama calcistico giovanile, unisce l'agonismo sano dei ragazzi alla valorizzazione strategica del territorio dell'Alto Molise.
A sottolinearlo Ã¨ lo stesso organizzatore dell'evento, Sica, che ha dichiarato:
Â«Sono tornei nati con il chiaro obiettivo di far conoscere il nostro amato territorio dell'Alto Molise e, soprattutto, l'incantevole cittadina di Agnone, celebre per le sue bellezze paesaggistiche e d'arte. E perchÃ© no, vogliamo promuovere anche la nostra buona cucina e i famosi prodotti caseari e tipiciÂ».
Strutture ricettive pronte all'accoglienza
Anche per la giornata di domenica si prevede l'arrivo in paese di moltissimi giovani atleti accompagnati dalle rispettive famiglie. Un flusso turistico importante che, come sottolineato dagli organizzatori, andrÃ a occupare numerosi tavoli nei ristoranti e nei locali della zona, confermando lo sport come volano fondamentale per l'economia e l'ospitalitÃ di Agnone.