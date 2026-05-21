Vasto d’Autore Festival, al via la formazione docenti con la Fondazione Giulia Cecchettin

Prende inizio nei prossimi giorni a Vasto il Corso di Formazione a cura della Fondazione Giulia Cecchettin dedicato a trenta docenti di Scuola superiore secondaria in seguito all’incontro con Gino Cecchettin avvenuto il 19 dicembre u.s. nel PalaBcc della città, alla presenza di oltre duemiladuecento persone, tra studenti e cittadini. Un incontro significativo per gli approfondimenti posti attraverso le domande dei giovani e le risposte, preziose di Gino Cecchettin.



Il Vasto d’autore Festival, patrocinato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Vasto con la direzione artistica di Patrizia Angelozzi, ha come mission la crescita attraverso gli incontri. Grazie alle donazioni ricevute e alla volontà del Vasto d’Autore Festival e dell’assessorato alla Cultura, la formazione è dedicata a trenta docenti del Polo liceale Pantini-Pudente (dirigente Anna Orsatti), del Polo IIS Mattei-Palizzi (dirigente Nino Fuiano) e del Polo liceale R. Mattioli (dirigente Maria Grazia Angelini), che ringraziamo per la collaborazione e le sinergie costruite insieme.

“Il Vasto d’Autore Festival – sottolinea l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta – nasce e cresce con l’ambizione di essere uno spazio di riflessione profonda, soprattutto per le giovani generazioni. L’incontro con Gino Cecchettin ha permesso di comprendere che l’investimento culturale è l’unica strada che può consegnarci una società migliore, più umana, di dignità. L’operare nel settore cultura, con coerenza e misura, va esattamente in questa direzione. Ogni scelta tiene insieme qualità, coraggio e una precisa idea di comunità. Ed è in questo che cerchiamo di fare la differenza.”

Percorso formativo per docenti “Educare alle relazioni” https://fondazionegiulia.org/

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