Ostia, impresa molisana: Silvia De Pasquale campionessa italiana nei 54 kg

Trionfo assoluto per lâ€™atleta del Budokan Karate Campobasso ai Campionati Italiani Cadetti di Ostia. Una scalata memorabile nella categoria Kumite 54 kg. OSTIA â€” Il PalaPellicone di Ostia si conferma l'epicentro del grande karate giovanile. Dal 22 al 24 maggio, il tempio delle arti marziali italiane ha ospitato i Campionati Italiani Cadetti, dedicati ai migliori talenti nazionali di etÃ compresa tra i 14 e i 15 anni.

A imprimere a fuoco il proprio nome in questa edizione 2026 Ã¨ stata una straordinaria Silvia De Pasquale, capace di conquistare il titolo di Campionessa Italiana nella categoria Cadette F Kumite 54 kg, regalando un sogno memorabile al proprio maestro e alla sua terra. L'atleta, guidata magistralmente all'angolo dal maestro Raffaele Sandonnini, ha condotto una gara impeccabile, caratterizzata da una maturitÃ tattica e da un'esplosivitÃ atletica fuori dal comune per la sua giovane etÃ . Inserita in un tabellone molto competitivo,Silvia De Pasquale ha iniziato il proprio cammino con determinazione fin dal primo turno. Al primo incontro, la molisana ha imposto immediatamente il proprio ritmo affrontando Francesca Maglioni e superandola con un netto e schiacciante 8-0. Una prestazione che ha subito chiarito le intenzioni della portacolori del Budokan. Al secondo incontro affronta Lara Dâ€™Onofrio ,ma la De Pasquale, ha saputo gestire la pressione con encomiabile luciditÃ con un fulmineo 1-0. Al terzo incontro, che Ã¨ risultato quello piÃ¹ ostico e complesso , lâ€™atleta si trova dinanzi a Iraci Sofia a cui riesce a imporsi alle bandierine, dopo il pareggio di 1 -1.

Riesce cosÃ¬ ad arrivare ai quarti di finale, che vince per ben 5 a 0 contro Rizzoli Michelle. In semifinale, la De Pasquale ,batte Bianca De Cicco per 4 a 3 , che Ã¨ attualmente la prima atleta nel ranking nazionale. La finale, viene vinta contro lâ€™avversaria storica dellâ€™atleta Campobassana, la Bresciana Sofia Palombi, proclamandosi cosÃ¬ Campionessa Italiana 2026. La spedizione della societÃ campobassana ad Ostia non si Ã¨ esaurita con lo straordinario oro della De Pasquale. Il Budokan ha schierato sul tatami del PalaPellicone altri profili di sicuro interesse, che hanno accumulato preziosa esperienza in un palcoscenico cosÃ¬ prestigioso. In gara ha partecipato anche Alessandra Esposito, protagonista di una prova caratterizzata da grande agonismo.

La Esposito ha superato brillantemente il primo incontro, bloccando l'avversaria su un tattico 0-0 e strappando il passaggio del turno grazie al giudizio arbitrale. Nel secondo incontro, tuttavia, Alessandra cede il passo allâ€™avversaria,perdendo esattamente per 2-0, uscendo comunque a testa alta dalla competizione nazionale. Spazio anche per il futuro con la presenza di Francesco Paratore. L'atleta, ai suoi primissimi esordi in una competizione di livello assoluto come il Campionato Italiano Cadetti, ha rotto il ghiaccio con l'emozione delle grandi occasioni.

Sebbene il cammino si sia interrotto precocemente, la partecipazione di Paratore rappresenta un mattone fondamentale per la sua crescita tecnica e caratteriale, confermando la bontÃ del progetto giovanile guidato dal maestro Sandonnini, volto a lanciare costantemente nuovi talenti nel panorama marziale italiano.