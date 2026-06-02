Trionfa il Campobasso al 21° Torneo Nazionale “Nuove Speranze”. Ad Agnone una grande festa di sport, amicizia e integrazione

AGNONE – Si è conclusa con la vittoria del Campobasso Calcio la ventunesima edizione del Torneo Nazionale “Nuove Speranze”, riservato alla categoria Esordienti 2013-2014 e organizzato dall'Olympia Agnonese. Un appuntamento ormai tradizionale che ha chiuso nel migliore dei modi la stagione del settore giovanile granata.

Nella finalissima il Campobasso ha superato l'Olympia Agnonese con il punteggio di 8-1, dimostrando grande compattezza, qualità tecnica e una notevole struttura fisica. Nonostante il risultato, i giovani granata hanno disputato un ottimo torneo, arrendendosi soltanto a una squadra che si è dimostrata superiore nell'atto conclusivo della manifestazione.

Nella finale per il terzo e quarto posto il Matese ha avuto la meglio sulla Curi Pescara, mentre la finalina per il quinto e sesto posto è stata vinta dal Villa Santa Maria sull'Olympia Agnonese B.

Il torneo ha regalato una giornata di grande sport e spettacolo, coinvolgendo circa 150 ragazzi provenienti da diverse realtà calcistiche. Numerosa anche la presenza delle famiglie che hanno riempito le tribune del campo sportivo “Civitelle”, sostenendo i giovani atleti con entusiasmo, cori e applausi.

L'evento ha avuto anche un importante impatto sul territorio. Durante la pausa pranzo, infatti, genitori, dirigenti e accompagnatori hanno animato il centro cittadino e i ristoranti di Agnone, apprezzando le specialità gastronomiche locali e contribuendo all'economia della cittadina altomolisana.

«Se ce ne fosse ancora bisogno – ha affermato il responsabile del settore giovanile Sica – il calcio e la gloriosa Olympia Agnonese hanno dimostrato ancora una volta di rappresentare una straordinaria fonte di integrazione e promozione del territorio, capace di generare valore sociale ed economico per 365 giorni all'anno».

La società granata, guidata dal presidente Russo, ha accolto con grande cordialità tutte le delegazioni partecipanti. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a tutto lo staff organizzativo, dal magazziniere Enrico Serafini, da sempre punto di riferimento della società, fino a dirigenti, collaboratori e volontari che hanno contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione.

Nel corso della cerimonia finale sono stati premiati tutti i presidenti delle società partecipanti e gli allenatori. Riconoscimenti speciali sono stati consegnati ad Antonio Orlando, storica bandiera del calcio agnonese, e ad Enrico Serafini, il popolare “Enrichetto”, apprezzato da tutti per disponibilità e umiltà.

Premi anche per il miglior portiere, il capocannoniere, il miglior giocatore del torneo e la squadra Fair Play, in una festa che ha voluto celebrare tutti i partecipanti. Particolarmente emozionante il momento in cui ragazzi e genitori hanno intonato insieme l'Inno di Mameli in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno.

A conclusione della giornata, un ricco buffet con pizze, dolci, bevande e prodotti tipici locali ha salutato le squadre partecipanti. Molti genitori hanno espresso entusiasmo per l'accoglienza ricevuta, sottolineando l'eccellente organizzazione e la qualità dell'evento, definito da molti come una giornata da ricordare.

Diversi ospiti hanno inoltre approfittato della permanenza ad Agnone per visitare la storica Fonderia Marinelli e passeggiare tra le bellezze del centro storico cittadino.

Gli organizzatori del settore giovanile, Sica e Verdile, hanno infine ringraziato tutti gli sponsor, gli enti e le istituzioni che hanno sostenuto la manifestazione, in particolare FIGC Settore Giovanile e Scolastico, Comune di Agnone, CONI e Pro Loco, oltre ai numerosi collaboratori che hanno lavorato dietro le quinte per garantire il successo dell'evento.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche a Giancarlo Ciolfi, autentico motore dell'accoglienza durante l'intera giornata, e ai dirigenti Mauro Marinelli, Massimiliano Sabelli, Mario Fusaro e Antonio Orlando.

Si chiude così un'altra edizione di successo del Torneo “Nuove Speranze”, con l'appuntamento già fissato per il prossimo anno.