Tortoreto, Premio Internazionale “Don Tonino Bello” a don Alberto Conti, direttore della Caritas di Trivento

Nella serata del 1° giugno, presso la Sala Consiliare del Comune di Tortoreto (TE), si è svolta la cerimonia di conferimento del Premio Internazionale per la Pace e la Solidarietà “Don Tonino Bello”, assegnato a don Alberto Conti, direttore della Caritas Diocesana di Trivento e delegato regionale delle Caritas Abruzzo-Molise. Il prestigioso riconoscimento gli è stato attribuito con la seguente motivazione: «Impegnato accanto alle comunità più fragili, ha fatto della prossimità, dell’ascolto e della solidarietà una testimonianza concreta. Attraverso il suo servizio nella Caritas ha contribuito a costruire comunità fondate sulla dignità della persona, sull’inclusione e sulla speranza».



Nel corso della cerimonia, don Alberto ha espresso la propria gratitudine al Comune di Tortoreto e all’organizzatore del premio, il dott. Leo Nodari, sottolineando come questo riconoscimento appartenga idealmente a tutta la rete Caritas. «Desidero condividere questo premio con tutti i direttori, gli operatori e i volontari delle Caritas diocesane dell’Abruzzo e del Molise, che ogni giorno accolgono nei Centri di Ascolto volti segnati dalla fatica, dalla povertà e dalla fragilità», ha affermato.



Nel suo intervento ha inoltre ricordato che l’accoglienza rappresenta il primo segno concreto di pace e fraternità. Nei Centri di Ascolto, infatti, non si offrono soltanto risposte ai bisogni materiali, ma si cerca soprattutto di restituire dignità, fiducia e speranza a uomini e donne che attraversano momenti di difficoltà. Un messaggio che richiama pienamente l’insegnamento di don Tonino Bello, testimone di pace, giustizia e solidarietà, e che conferma il valore di un impegno quotidiano vissuto al servizio degli ultimi e delle comunità più vulnerabili.