Agnonese, definito il nuovo organigramma per la stagione 2026/2027: tutti i nomi della societa guidata da Mario Russo

Agnone, 8 luglio 2026 â€“ Nuovo assetto societario e un progetto di rilancio per la Polisportiva Olympia Agnonese. Lâ€™Assemblea Straordinaria del club granata, riunitasi lo scorso 6 luglio su input del sindaco di Agnone, il dottor Daniele Saia, ha ufficializzato la composizione del nuovo Consiglio Direttivo che guiderÃ il sodalizio calcistico nel corso della stagione agonistica 2026/2027.

La presidenza Ã¨ stata affidata a Mario Russo, la cui nomina Ã¨ stata approvata all'unanimitÃ dall'assemblea dei presenti. Lâ€™obiettivo dichiarato dalla dirigenza Ã¨ quello di strutturare la societÃ in modo solido e altamente professionale per affrontare al meglio le prossime sfide sportive. Â«Ripartiamo con un progetto solido e con persone che conoscono e amano questi coloriÂ», sono state le prime parole del neo presidente Russo subito dopo l'elezione.

Il nuovo organigramma vede Fernando Sica nel ruolo di vicepresidente vicario e responsabile del settore giovanile, affiancato da Giancarlo Ciolfi come responsabile tecnico del vivaio granata. Amalia Gennarelli assume la carica di vicepresidente, mentre Giuseppe Verdile gestirÃ le mansioni di direttore generale, tesoriere e cassiere. La segreteria generale Ã¨ affidata a Mauro Marinelli, mentre l'area tecnica e di mercato sarÃ diretta dal direttore sportivo Massimiliano Sabelli con la collaborazione di Alessio D'Ottavio alla guida del comparto scouting.

Il club ha inoltre strutturato con precisione tutti i settori di supporto: l'area medica sarÃ coordinata dai dottori Gelsomino De Vita e Franco Paolantonio, con Carmine Cocucci come collaboratore infermieristico (impegnato anche nella gestione dei materiali e dello spogliatoio insieme a Franco Marcovecchio per l'infrastruttura dello stadio). La comunicazione e il marketing saranno curati dall'architetto Francesco Lomastro, mentre i ruoli di speaker ufficiali sono andati a Costantino Pierdomenico e Simone Faiazza. Nominato anche il collegio dei probiviri, composto dall'avvocato Giuseppe Marinelli e dai dottori Franco Paolantonio ed Enzo Di Pasquo.

Lâ€™Olympia Agnonese presenta il nuovo Consiglio Direttivo per la stagione 2026/2027 Lâ€™Assemblea Straordinaria della Polisportiva Olympia Agnonese, riunitasi il 6 luglio 2026 su iniziativa del Sindaco di Agnone dott. Daniele Saia, ha definito il nuovo Consiglio Direttivo che guiderÃ la societÃ granata nella stagione agonistica 2026/2027. Alla presidenza Ã¨ stato nominato il sig. Mario Russo. Il nuovo organigramma, approvato allâ€™unanimitÃ dai presenti, conferma la volontÃ della societÃ di strutturarsi in modo sempre piÃ¹ solido e professionale in vista di una stagione di rilancio. Â«Ripartiamo con un progetto solido e con persone che conoscono e amano questi coloriÂ», ha dichiarato il neo presidente Mario Russo.

Il nuovo Consiglio Direttivo

Presidente Mario Russo

Vicepresidente Vicario e Responsabile del Settore Giovanile Fernando Sica

â€¢ Responsabile Tecnico Settore Giovanile Giancarlo Ciolfi

â€¢ Responsabile Logistica Settore Giovanile Francesco Lomastro

â€¢ Collaboratore Settore Giovanile Fausto Cimmino

Vicepresidente Amalia Gennarelli

Direttore Generale, Tesoriere e Cassiere Giuseppe Verdile

Segretario Mauro Marinelli

Responsabili Area Medica Gelsomino De Vita, Franco Paolantonio Collaboratore Area Medica Infermieristica Carmine Cocucci

Responsabile Infrastruttura e Spogliatoi Stadio Franco Marcovecchio

Direttore Sportivo Massimiliano Sabelli

Responsabile Area Scouting Alessio Dâ€™Ottavio

Responsabile Marketing, Comunicazione e Immagine Francesco Lomastro

Responsabile Materiale Sportivo e Gestione Spogliatoio Carmine Cocucci

Consigliere Aurelio Palomba

Consigliere Walter Russo

Consigliere Ugo Pannunzio

Consigliere Emilio Catolino

Consigliere Enrico Rusi

Primo Magazziniere Enrico Serafini

Speaker Ufficiale Costantino Pierdomenico

Speaker Ufficiale Simone Faiazza

Accompagnatore ufficiale Vittorio Sabelli

Vengono inoltre nominati nella carica di probiviri lâ€™avv. Giuseppe Marinelli, il dott. Franco Paolantonio e il dott. Enzo Di Pasquo.