Inaugurazione del campo di Calcio a 5 B1 (non vedenti) a Roccaraso, sede di ritiro per gli azzurri per gli Europei di Francia.

Dall'8 al 13 agosto la Nazionale italiana si allena a Roccaraso, il 17 agosto a Strasburgo il debutto agli Europei contro la Romania.

Si avvicina l'appuntamento piÃ¹ importante dell'anno. Tra una settimana la Nazionale italiana di Calcio a 5 B1 partirÃ per la Francia, dove dal 17 al 23 agosto parteciperÃ ai Campionati Europei IBSA. Da domani al 13 agosto, invece, gli azzurri svolgeranno l'ultima fase della preparazione a Roccaraso.

Il CT Michele Pugliese ha convocato 10 giocatori: Giacomo Cerri (portiere), Pierdomenico Renzone (portiere), Brian Ramirez, Nicola Mauro, Mauro Campanale, Damiano Giunta, Francesco Cavallotto, Paul Iyobo, Antonino Martorana e Massimo D'Attolico.

A Roccaraso, insieme a Pugliese, saranno presenti Luca Di Pasquale (team manager), Giancarlo Bruni (Guida all'attacco), Andrea Tocchi e Matteo BonavolontÃ (Preparatori dei portieri), Maurizio Di Silvestro (Preparatore atletico), il Collaboratore tecnico Martin Calabrese e i componenti dello staff sanitario: Giuseppe Romito (Medico), Nino Perna (Fisioterapista) e Giulia Cipriani (nutrizionista). Gli allenamenti si svolgono nell'impianto situato in Piazzale del Campo Sportivo, a Roccaraso.

Agli Europei l'Italia nel gruppo B insieme a Romania, Turchia e Spagna. Gli azzurri esordiranno lunedÃ¬ 17 agosto (ore 21) sfidando la Romania. MartedÃ¬ 18 agosto (ore 18.30) Ã¨ in programma la gara contro la Spagna, infine mercoledÃ¬ 19 agosto (ore 18.30) l'ultimo match del girone con la Turchia. GiovedÃ¬ 20 agosto giornata di riposo, venerdÃ¬ 21 agosto le due partite per la corsa al 5Â° posto (3^ girone A vs 4^ girone B, 4^ girone A vs terza girone B). Sabato altre 4 gare, quelle per il 5Â°/6Â° posto e 7Â°/8Â° posto e le 2 semifinali. Infine, sabato 23 agosto, alle ore 15.15 la finale 3Â°/4Â° posto e alle ore 18 la finalissima 1Â°/2Â° posto. Nel girone A ci sono Francia, Germania, Inghilterra e Grecia.