Carpinone, il mondo danza in piazza: 350 artisti da 11 Paesi per il XXIV Festival Internazionale del Folklore

Quella dell'11 e 12 agosto sarÃ la piÃ¹ importante edizione mai presentata del Festival Internazionale del Folklore. Carpinone aprirÃ le porte a ben 350 artisti provenienti da 11 nazioni che rappresenteranno 4 continenti. Le rappresentative di Brasile, Corea del Sud, Georgia, Messico, PerÃ¹, Polonia, Senegal, Slovacchia, Turchia, Usa e Italia si avvicenderanno sul palcoscenico di Piazza Concezione per dar vita ad un giro del mondo unico e spettacolare.

La capillare organizzazione del Gruppo Folk "Ru Maccature" guidato dal suo storico presidente Michele Castrilli, ha permesso di mettere in scena uno spettacolo che per, qualitÃ e quantitÃ , supera, addirittura, quello dello scorso anno.

La due giorni si apre l'11 agosto con "la notte delle pizziche, tammurriate e tarantelle" una notte di musica con l'esibizione dal vivo dei "Sud Folk" dalla Puglia e degli "Etnica Ditirambo" dalla Campania. Una serata durante la quale il vero protagonista sarÃ il pubblico che potrÃ ballare, cantare e divertirsi con i piÃ¹ bei ritmi del sud Italia.

Il nutrito programma del 12 agosto inizierÃ giÃ nel pomeriggio, alle 18:00 in Piazza Mercato, con i saluti istituzionali e la presentazione di tutti i gruppi partecipanti. Da lÃ¬ si snoderÃ la grande parata che, attraversando le vie del paese in un tripudio di colori, musica e danze, raggiungerÃ Piazza Concezione per il solenne momento dell'Inno Nazionale. Prima dell'esibizione dei gruppi, il pubblico potrÃ godere dell'esibizione dell'Orchestra Mandolinistica "P. Mascagni".

Alle 20:30 si darÃ il via al momento piÃ¹ atteso della XXIV edizione del Festival Internazionale del Folklore di Carpinone con l'esibizione di tutti i gruppi ospiti. A rappresentare l'Italia saranno i padroni di casa con "Ru Maccaturieglie" ad aprire la serata e "Ru Maccature" a chiuderla.

Nel mezzo Brasile, Corea del Sud, Georgia, Messico, PerÃ¹, Polonia, Senegal, Slovacchia, Turchia e Usa regaleranno spaccati della propria cultura e delle proprie tradizioni. Culture e tradizioni diverse, ma unite nello spirito del folklore che Ã¨ sinonimo di unione, condivisione e rispetto. Presenteranno la serata Monica Castrilli e Niko Travasso.

Non mancheranno i premi intitolati ai primi fondatori de "Ru Maccature": il premio speciale Leonardo Malerba per il costume piÃ¹ bello e il premio speciale Emilia Altieri per il gruppo piÃ¹ coinvolgente. A partire da questa edizione verrÃ assegnato il premio speciale Tonino Ciavone, recentemente scomparso lasciando un grande vuoto in tutti coloro che hanno vissuto questa esperienza insieme a lui. Il tema del riconoscimento verrÃ svelato soltanto la sera del festival.

Il giro del mondo comodamente seduti nella piazza di un piccolo paese, questa Ã¨ la vera magia di una manifestazione che si Ã¨ affermata come una delle piÃ¹ importanti nel panorama nazionale.

Due sono le novitÃ assolute di questa edizione, per tutta la durata del festival sarÃ presente sul palco una interprete della lingua dei segni e, inoltre, saranno collocate, in varie zone della piazza, piccole isole ecologiche con percorsi dedicati alla sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata.

Il gruppo folk della Polonia Ã¨ giÃ presente in paese e c'Ã¨ grande attesa per l'arrivo di tutti gli altri.

Un evento imperdibile che lascerÃ il pubblico senza fiato!