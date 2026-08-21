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Olympia Agnone, buona la terza: con il San Salvo finisce 0-0 al "Civitelle". Tra sprazzi di bel gioco e terzo tempo in amicizia

Sport
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Archiviata l'entusiasmante presentazione ufficiale al pubblico, che ha riempito d'affetto la squadra e lo staff tecnico della Gloriosa Olympia, per i granata Ã¨ giÃ  tempo di concentrarsi sul rettangolo verde. Ieri pomeriggio, sul sintetico del "Civitelle" di Agnone, i ragazzi guidati da mister Farrocco sono scesi in campo per la loro terza amichevole pre-campionato, affrontando il San Salvo, compagine abruzzese militante nel torneo di Eccellenza.

Dagli spalti, un folto e caloroso pubblico ha seguito con curiositÃ  e trasporto le giocate di una rosa ampiamente rinnovata rispetto alla passata stagione. L'incontro, caratterizzato da grande sportivitÃ  e un corretto fair play, si Ã¨ chiuso a reti bianche sul punteggio di 0-0, ma le indicazioni sul campo sono state ben piÃ¹ vivaci del risultato.

Nonostante i carichi di lavoro di una preparazione iniziata da appena una settimana, la formazione di Farrocco ha messo in mostra una condizione brillante e una trama di gioco giÃ  ben delineata:

 La squadra ha evidenziato una buona qualitÃ  tecnica, proponendo fraseggi palla a terra fluidi e manovre avvolgenti.

 L'Olympia ha sfiorato in piÃ¹ circostanze il gol del vantaggio, scontrandosi solo con i grandi interventi del portiere ospite, protagonista di giornata.

 Spazio per tutti i componenti della rosa, che si sono alternati sul terreno di gioco per mettere minuti preziosi nelle gambe.

Al fischio finale della terna arbitrale AIA FIGC, i dirigenti e le staff delle due societÃ  si sono scambiati sinceri complimenti per l'ottimo valore degli organici allestiti. A coronare la bella giornata di sport Ã¨ stato un ricco buffet offerto nel terzo tempo, dove i calciatori delle due squadre hanno condiviso un momento di convivialitÃ  a dimostrazione dei veri valori dello sport.

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