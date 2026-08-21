Sicurezza a Campobasso, Di Giacomo (Cultura e SolidarietÃ ): "Violenza sulle minorenni Ã¨ uno spartiacque, servono piÃ¹ controlli"

Â«La violenza contro due ragazze minorenni Ã¨ lo spartiacqueÂ» La questione sicurezza a Campobasso non puÃ² piÃ¹ essere presa sottogamba. Ãˆ la posizione dellâ€™Associazione Cultura e SolidarietÃ che, attraverso il presidente Aldo Di Giacomo, nei giorni scorsi ha incontrato il sindaco Marialuisa Forte per un confronto sulle misure da adottare di fronte a una problematica che, secondo lâ€™associazione, sta assumendo dimensioni sempre piÃ¹ preoccupanti. A rappresentare uno Â«spartiacqueÂ» rispetto a un fenomeno sinora spesso derubricato a semplice vandalismo giovanile Ã¨ stata la violenza subita da due ragazze minorenni in pieno centro cittadino, nella notte dello scorso 30 luglio.

Un episodio che ha profondamente colpito la comunitÃ cittadina e, in particolare, le famiglie con figli minorenni. Nellâ€™ambito delle indagini, il 20 agosto Ã¨ stato arrestato a Trapani un giovane di 18 anni di origine egiziana, accusato di violenza sessuale di gruppo. Â«Dallâ€™incontro con il sindaco Forte â€“ afferma Di Giacomo â€“ ho riscontrato la volontÃ di affrontare con maggiore decisione, rispetto al passato, una problematica diventata sempre piÃ¹ complessa. Tuttavia, anche successivamente, si sono verificati troppi episodi, soprattutto nel centro cittadino, tra risse, aggressioni e violenzeÂ». Â«Non abbiamo mai voluto fare allarmismo â€“ precisa il presidente di Cultura e SolidarietÃ â€“ ma come associazione che rappresenta anche un punto di ascolto e confronto con cittadini e famiglie non possiamo ignorare i segnali che arrivano quotidianamente. Câ€™Ã¨ una crescente percezione di insicurezza che non puÃ² piÃ¹ essere minimizzataÂ».

Tra le questioni sollevate dallâ€™associazione câ€™Ã¨ anche quella di via Ferrari. Â«La chiusura della strada, decisa dalla precedente amministrazione, ha determinato la cessazione di attivitÃ commerciali storiche e una profonda trasformazione dellâ€™area con lâ€™avvio di attivitÃ condotte da extracomunitari. Per noi Ã¨ stato un grave erroreÂ», sostiene Di Giacomo. Secondo lâ€™Associazione Cultura e SolidarietÃ , la riorganizzazione dellâ€™area e i cambiamenti intervenuti negli anni hanno contribuito ad accrescere problemi legati alla sicurezza e a fenomeni di quella che viene definita Â«movida insanaÂ», con ricadute sulla vivibilitÃ del centro cittadino. Con la riapertura delle scuole nelle prossime settimane, per Di Giacomo diventa dunque ancora piÃ¹ urgente rafforzare la presenza delle forze dellâ€™ordine e della Polizia Locale, in particolare nelle zone maggiormente frequentate da giovani e famiglie.

Il Presidente Dott. Di Giacomo Aldo