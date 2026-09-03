Il campobassano Francesco Moffa ai Giochi Olimpici Giovanili in Senegal

CAMPOBASSO â€“ Importante riconoscimento per il quindicenne Francesco Moffa, giovane lottatore appartenente al Gruppo Sportivo della Polizia di Stato - Sezione Giovanile Fiamme Oro di Campobasso, che prenderÃ parte ai prossimi Giochi Olimpici Giovanili in Senegal, in programma dal 31 ottobre al 13 novembre, rappresentando l'Italia nel beach wrestling nella categoria degli 80 kg.

Dakar 2026 rappresenterÃ la quarta edizione dei Giochi Olimpici Giovanili estivi ed accoglierÃ 2.700 atleti ed atlete tra i 15 e i 18 anni di etÃ , provenienti da tutto il mondo, per un totale di 25 discipline interessate dalla competizione.

L'inserimento del beach wrestling, la lotta sulla spiaggia, nel programma dei Giochi Olimpici Giovanili rappresenta un importante banco di prova per questo sport emergente, in vista di un possibile ingresso della disciplina nel programma olimpico maggiore.

Le diverse edizioni dei Giochi Olimpici Giovanili hanno sempre rappresentato un'importante opportunitÃ per tanti giovani talenti azzurri, successivamente affermatisi a livello senior.

Il campobassano Francesco Moffa ha giÃ maturato un'esperienza significativa: solo quest'anno, difatti, ha ottenuto due medaglie d'argento ai Campionati Italiani Under 15 e Under 17 di lotta greco romana e tre convocazioni con la Nazionale Italiana.

La Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato "Giulio Rivera" di Campobasso ospita da ormai otto anni la sezione giovanile delle Fiamme Oro di lotta, a testimonianza del costante impegno della Polizia di Stato nel promuovere percorsi educativi rivolti ai giovani, valorizzando lo sport come strumento di crescita personale, integrazione sociale e prevenzione dei fenomeni di disagio.

"Questa ennesima conquista di Francesco non Ã¨ solo un'affermazione personale, ma rappresenta un'ispirazione per tutti i giovani della sua comunitÃ , a testimonianza che la determinazione e l'impegno possono condurre a risultati straordinari", queste le parole dell'allenatore cremisi Beniamino Scibilia.