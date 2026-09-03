Fine Vita, Cellula Coscioni: "Il Veneto traccia la strada, il Molise esca dallâ€™immobilismo e discuta la proposta di legge"

Fine vita, dopo la svolta storica del Veneto il Molise non puÃ² piÃ¹ attendere: si calendarizzi subito la proposta di legge per lâ€™assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito presentata nel 2025

CAMPOBASSO, 2 settembre 2026 â€“ La storica approvazione della legge regionale sul fine vita da parte del Consiglio regionale del Veneto segna un punto di non ritorno nel panorama dei diritti civili in Italia. Il Veneto Ã¨ diventato ufficialmente la quarta Regione italiana â€“ e la prima a guida centrodestra â€“ a normare i tempi e le modalitÃ di accesso al suicidio medicalmente assistito, seguendo il percorso giÃ tracciato da Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna. Di fronte a questo chiaro segnale istituzionale, lâ€™appello che si leva con forza Ã¨ ora rivolto alla Regione Molise, affinchÃ© esca dallâ€™immobilismo e calendarizzi immediatamente la proposta di legge regionale sul suicidio assistito depositata ormai nel 2025.

L'approvazione del progetto di legge "Liberi Subito" in Veneto dimostra nei fatti come il tema della dignitÃ e del rispetto del fine vita sia trasversale, superando le rigide logiche di schieramento o di partito per mettere al centro i diritti inalienabili della persona, giÃ sanciti dalla storica sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale sul caso Cappato-DJ Fabo.

La proposta di legge presentata in Molise nel 2025 ha l'obiettivo prioritario di definire tempi certi e procedure chiare all'interno del servizio sanitario regionale. Il vuoto legislativo attuale e la mancanza di una calendarizzazione si traducono, ogni giorno, in un'ingiustificabile tortura istituzionale per le persone malate, affette da patologie irreversibili e sottoposte a sofferenze intollerabili, costrette ad attendere mesi o ad affrontare lunghe battaglie legali per vedere riconosciuto un proprio diritto.

"La svolta del Veneto dimostra che normare a livello regionale non solo Ã¨ possibile, ma Ã¨ un dovere istituzionale a cui la politica non puÃ² piÃ¹ sottrarsi in assenza di una legge nazionale", dichiarano i volontari della Cellula Coscioni Molise . "Chiediamo formalmente al Presidente del Consiglio regionale e a tutti i capigruppo della Regione Molise di calendarizzare senza ulteriori indugi la discussione della proposta di legge ferma dal 2025. Il Molise non resti indietro per lâ€™ennesima volta e dimostri la stessa maturitÃ civile e istituzionale espressa dalle altre regioni. I cittadini molisani che soffrono non possono piÃ¹ aspettare i tempi della burocrazia."

Contatti per la stampa:

[Viviana Mastrobuoni / Segretario Cellula Coscioni Molise]

[cellulamolise@associazionelucacoscioni.it]