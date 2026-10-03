Olympia Agnonese, poker al Sesto Campano: i granata vincono 4-0

Esaltante vittoria dellâ€™Olympia Agnonese nella quinta giornata del campionato di Eccellenza. I ragazzi di mister Farrocco espugnano con autoritÃ lâ€™ostico campo del Sesto Campano, imponendosi con un netto 4-0 al termine di una gara dominata dai granata.

Lâ€™Olympia Agnonese ha disputato una partita determinata e aggressiva, mostrando grande intensitÃ e soliditÃ in ogni reparto. Gli avversari non sono praticamente mai riusciti a impensierire il portiere agnonese.

La gara si mette subito sui binari giusti per i granata. Nel primo tempo arrivano due reti: a sbloccare il risultato Ã¨ Lopez, seguito dal raddoppio firmato da Ercolano. Olympia Agnonese avanti 2-0 al termine della prima frazione.

Nella ripresa la squadra di Farrocco continua a spingere e trova la terza rete con il capitano Mancini, che porta a tre i gol dei granata. A completare il poker ci pensa poi il bravo Dâ€™Angelo, autore della rete del definitivo 4-0.

Partita archiviata e tre punti pesanti per lâ€™Olympia Agnonese, protagonista di una prestazione convincente e di grande personalitÃ .

Ora, perÃ², non câ€™Ã¨ tempo per festeggiare. In settimana Ã¨ in programma la gara di Coppa a Riccia contro la formazione locale, mentre domenica arriverÃ un altro appuntamento di grande importanza: lo scontro diretto per il vertice della classifica contro il Matese, formazione casertana.

Per lâ€™Olympia Agnonese si apre dunque una settimana intensa, con due sfide importanti per continuare a inseguire obiettivi ambiziosi.