Olympia Agnonese, colpo da tre punti: Matese battuto 2-0 al Civitelle

Prestazione di carattere e determinazione per la squadra di mister Farrocco, che conquista lo scontro diretto davanti a un pubblico numeroso. Espugnare il Civitelle sarÃ difficile per chiunque: ora testa alla trasferta di Guglionesi.

Lâ€™Olympia Agnonese supera con un netto 2-0 lâ€™FC Matese al Civitelle di Agnone e lancia un segnale importante alle dirette concorrenti. I ragazzi di mister Domenico Farrocco si aggiudicano uno scontro diretto di grande valore, sfoderando una prestazione convincente, fatta di grinta, personalitÃ e determinazione.

A fare da cornice alla sfida, spalti gremiti e un pubblico caloroso, con tanti tifosi locali e numerosi sostenitori ospiti arrivati ad Agnone per incitare i propri beniamini. Unâ€™atmosfera da grande partita, che ha accompagnato i granata verso una vittoria meritata.

Lâ€™Olympia colpisce subito e raddoppia nel primo tempo

Lâ€™avvio di gara Ã¨ subito favorevole ai padroni di casa, che trovano rapidamente la via del gol con Gassama, bravo a finalizzare unâ€™azione in area di rigore e a portare in vantaggio i granata.

Lâ€™Olympia non si accontenta e continua a spingere, mantenendo alta la pressione e mostrando un atteggiamento propositivo. Dopo circa venti minuti arriva anche il raddoppio, firmato da Napoletano, che permette ai padroni di casa di allungare sul 2-0 e indirizzare ulteriormente la partita.

Il primo tempo si chiude con i granata avanti di due reti, forti di una prestazione concreta e di unâ€™organizzazione di gioco che mette in difficoltÃ gli avversari.

Ripresa di controllo, il Matese non sfonda

Nella seconda frazione il Matese prova a reagire e a riaprire la contesa, ma trova davanti a sÃ© unâ€™Olympia Agnonese ben disposta in campo, attenta in fase difensiva e pronta a contrastare ogni tentativo degli ospiti.

I giovani leoni granata gestiscono il vantaggio con maturitÃ , senza rinunciare alla determinazione che ha caratterizzato la loro prova fin dai primi minuti. Da segnalare anche lâ€™espulsione di due calciatori del Matese, sanzionati dal direttore di gara, proveniente da Modena.

Al triplice fischio esplode la soddisfazione in casa Olympia. SocietÃ e staff tecnico possono festeggiare una vittoria pesante, conquistata in uno scontro diretto contro una delle principali avversarie e accompagnata da una prestazione che conferma lo spirito combattivo del gruppo.

Archiviata la festa, testa al Guglionesi

Il successo contro il Matese rappresenta unâ€™importante iniezione di fiducia per il prosieguo della stagione, ma in casa granata non câ€™Ã¨ tempo per adagiarsi sugli allori.

Lâ€™attenzione Ã¨ giÃ rivolta alla prossima giornata, quando lâ€™Olympia Agnonese sarÃ attesa dalla difficile trasferta di Guglionesi. Un nuovo banco di prova per i ragazzi di mister Farrocco, chiamati a dare continuitÃ ai risultati e a confermare quanto di buono mostrato davanti al proprio pubblico.

Il messaggio lanciato dal Civitelle Ã¨ chiaro: questa Olympia ha carattere, fame e voglia di continuare a stupire.