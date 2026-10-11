Tufara, recuperato dai Vigili del Fuoco un cane finito in una zona impervia

È stato recuperato dai Vigili del Fuoco il cane finito in una zona impervia a Tufara, in provincia di Campobasso. L’intervento è scattato poco prima delle 13 di oggi, quando una squadra del comando di Campobasso, specializzata in tecniche di soccorso Speleo Alpino Fluviale (S.A.F.), è intervenuta per raggiungere l’animale.

Dopo aver individuato il cane, i soccorritori lo hanno raggiunto utilizzando le tecniche specifiche del soccorso S.A.F. Una volta recuperato, l’animale è stato riportato in quota e affidato al proprietario.

Le operazioni si sono concluse nel primo pomeriggio.



