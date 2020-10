Castelpetroso, stop a gioco carte nei bar. Nuova ordinanza del sindaco dopo quella che anticipava chiusure

CASTELPETROSO, 21 OTT - Vietato il gioco delle carte nei pubblici esercizi di Castelpetroso (Isernia). Lo ha disposto con propria ordinanza il sindaco, Michela Tamburri. Il provvedimento integra quello dello scorso 11 ottobre che impone per bar e pub su tutto il territorio comunale la chiusura anticipata alle 21 al fine di attuare misure di contrasto e contenimento alla diffusione del Covid-19. Castelpetroso è tra i comuni molisani più colpiti, in questa seconda fase, dai contagi. In base ai dati forniti ieri sera dall'Azienda sanitaria regionale (Asrem) le persone positive al virus sono 64. (ANSA).