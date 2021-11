'Ndocciata verso il si: area transennata con obbligo di Green Pass, mascherina e controllo ai varchi le regole principali

L'ammistrazione comunale agnonese con le associazioni, la Pro Loco, di concerto con il comitato per la sicurezza provinciale, stanno lavorando intensamente affinchè, dopo due anni di interruzioni dovute alla pandemia da covid, la grande manifestazione della ' Ndocciata possa essere realizzata in sicurezza e nel rispetto delle norme anti covid.

Lunedi scorso si è svolta la riunione del comitato di sicurezza alla presenza del prefetto di Isernia, Gabriella Faramonti e il sindaco di Agnone, Daniele Saia. Dalla riunione sono emerse volontà positive affinchè la manifestazione si faccia. Il piano di attuazione e organizzativo del comune di Agnone e' stato vagliato dal comitato nei minimi particolari. Ad oggi se i livelli di contagio rimarrano stabili, con le dovute e necessarie precauzioni a tutela della salute della popolazione, la manifestazione ci sarà. Sarebbe un importante segnale di ritorno ad una quasi normalità. Certo il lavoro da fare per l'organizzazione è ancora impegnativo e il piano definitivo sarà valutato in una successiva riunione del comitato di sicurezza. La manifestazione dell'8 dicembre sta richiedendo un impegno più accurato rispetto alle altre edizioni vista l'epidemia in atto, da parte di tutti, dal comune in prima linea, le forze dell'ordine, la protezione civile, i volontari, le associazioni, i vigili del fuoco.

Da quello che si apprende sarà obbligatorio l'uso della mascherina e il possesso del green pass. Sarà circoscritta e transennata tutta l'area dove sfilerà la 'Ndocciata, percio' a partire dal distributore di benzina IP, fino a largo Sabelli. In questa area si applicheranno le stesse regole per l'accesso ai concerti, i presenti dovranno necessariamente presentare il Green Pass, il Certificato Verde Covid-19 che si può ottenere:

dopo aver fatto il vaccino (da almeno 15 giorni)

dopo aver fatto un tampone molecolare o rapido con risultato negativo entro le 48 ore precedenti all’evento

essendo guariti dal Covid nei sei mesi precedenti

Tutti i varchi di accesso a determinata area saranno sottoposti a controllo. Probabilmente si richiederà anche un piccolo contributo per l'ingresso. Adesso e' cura di tutti rispettare le regole anticovid, senza allentare l'attenzione sulle regole restrittive in vigore affinchè non si verifichi una impennata di contagi che inficerebbe lo svolgimento dell'evento, spettacolare nella sua unicità e coinvolgente come pochi.