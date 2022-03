San Giuseppe, la benedizione del pane a Roccavivara (CB)

La Benedizione del pane di Roccavivara (CB).

È una bellissima tradizione del paese molisano, in cui gli abitanti sono molto devoti a San Giuseppe.

La benedizione del pane si tiene il giorno antecedente la festa di San Giuseppe (18 marzo e 30 aprile).

Numerose famiglie preparano i canestri, coperti con delle bellissime tovaglie bianche, al cui interno vi sono delle pagnotte di pane bianco e alcuni dolci tipici della festività di San Giuseppe. In seguito alla Benedizione, una parte del contenuto del canestro andrà al sacerdote ed il restante verrà consumato dalle famiglie e donato ai commensali che parteciperanno il giorno seguente al pasto di San Giuseppe.

A Roccavivara sono un'istituzione gli altari di San Giuseppe che, con la rappresentazione della Sacra Famiglia (Gesù, Giuseppe e Maria) nelle case di molte famiglie, viene allestita la tavola in onore all' umile artigiano, con un gran numero di pietanze, rigorosamente preparate rispettando uno schema rituale . È fatto divieto assoluto di utilizzare la carne e i formaggi , essendo in tempo di Quaresima. . Originariamente la tavola veniva imbandita per i più poveri ,oggi si invoca il Santo Giuseppe per scongiurare la carestia