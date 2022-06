"Esponiamo le piÃ¹ belle coperte il giorno del Corpus Domini", l'appello del comitato di quartiere di Agnone Centro

Domenica 19 giugno si celebra la solennità del Corpus Domini. Ad Agnone la celebrazione eucaristica si terrà nella Chiesa di San Marco alle ore 17.30 con successiva processione del Santissimo Sacramento per le vie cittadine accompagnata dalla Banda di Casalanguida.

Molti anni fa la tradizione in molti paesi e città italiane era quella di appendere coperte ai balconi e di spargere petali di fiori. Una tradizione che nel tempo è andata scomparendo. Il comitato di quartiere di Agnone Centro invita gli abitanti del quartiere a ripristinare la bella tradizione esponendo il giorno del Corpus Domini su tutti i balconi e le finestre delle abitazioni, le più belle coperte.

Un tempo fortunate si sentivano le famiglie che abitando sulle vie dove passava il corteo del Corpus Domini potevano addobbare i balconi delle proprie abitazioni, in segno di saluto e di devozione religiosa. In genere si esponeva la coperta più preziosa che si conservava in casa, una coperta da letto ricevuta in dono prima del matrimonio o ereditata dai genitori. Si tratta di una tradizione molto antica, se si pensa che anche nell'antica Roma durante i cortei imperiali e le processioni religiose si esponevano dalle proprie abitazioni drappi e coperte preziose. Dunque la coperta esposta assume una doppia valenza sacra, perché è dedicata al Corpus Domini e perché è un oggetto sacro per la famiglia, da custodire in quanto prezioso, ricevuto in dono e da lasciare in eredità.

I petali che si lasciano cadere dai balconi lungo il corteo per lo più sono di rose, perché è il fiore primaverile e perché è simbolo di purezza. Accogliamo l'appello del comitato di quartiere che invita gli abitanti a ripristinare le belle tradizioni che rappresentano le nostre radici