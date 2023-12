CAROVILLI, torna la magia del presepe vivente, 26 Dicembre

CAROVILLI. 26^ Edizione del presepe vivente a cura “Gli Amici della storia e delle tradizioni” in programma il prossimo 26 dicembre.

Nessun particolare viene trascurato dagli organizzatori per regalare ai tantissimi spettatori emozioni uniche. La ricostruzione del villaggio è minuziosa e con moltissimi figuranti, l’accoglienza è cordiale e semplice come d’abitudine in queste terre genuine dove lo spirito di comunità è molto forte.

Una manifestazione diventata negli anni un appuntamento imperdibile. Tantissimi i visitatori che raggiungono il centro della provincia di Isernia da tutto il Molise ma anche da fuori regione.

Tanti anche i turisti che raggiungono per l’occasione il paese a bordo del treno storico della Transiberiana d’Italia.