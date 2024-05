Festival dei Misteri al via, ecco il programma

Entra nel vivo il Festival dei Misteri a Campobasso che vivrà il suo momento clou domenica mattina con la tradizionale sfilata degli 'Ingegni'.Il programma dei festeggiamenti per il Corpus Domini nel capoluogo molisano, oltre alle funzioni religiose, prevede i Misteri e decine di altri appuntamenti, molti dei quali concentrati tra domani, giovedì 30 maggio, e domenica 2 giugno.

Proprio domani alle 18, la liturgia eucaristica in Cattedrale, la prima dopo i sei anni di chiusura della chiesa per lavori, e poi la processione del Corpus Domini, la prima con il nuovo arcivescovo Biagio Colaianni.



Domani al via anche il programma dei concerti. Si comincia in piazza della Vittoria con una serata dedicata a Rino Gaetano: sul palco la band guidata da Alessandro Gaetano, nipote del cantautore scomparso nel 1981. Venerdì serata dedicata ai più giovani, sempre in piazza della Vittoria, con il dj set di Uncino, MeRu e Shark EmCee. Sabato sera il primo dei due grandi concerti nell'area eventi di Selva Piana con i Boomdabash che aprono in Molise il loro tour estivo proprio nelle stesse ore segnate dal lancio del loro nuovo singolo. La band è una delle più popolari del panorama contemporaneo con oltre 3,7 miliardi di stream totali, 34 dischi di platino e più di 1,3 miliardi di visualizzazioni su YouTube.



Domenica doppio evento con una novità: torna il concertone in centro. Sul palco di piazza della Vittoria ci sarà Enzo Avitabile con una grande formazione composta da Bottari e Black Tarantella. In contemporanea, ma a Selva Piana arriverà la 'Bolla', il tour dei Subsonica: uno spettacolo che già in primavera ha fatto registrare il sold out nei palazzetti delle principali città italiane e che debutta in questi giorni nella sua versione estiva: dopo il Molise toccherà le principali località e i principali festival italiani. Completano il programma dei Misteri 2024 a Campobasso la tradizionale fiera mercato lungo le vie del centro e nell'area del vecchio stadio Romagnoli, il mercatino del Corpus Domini sul Corso, mostre, incontri, concorsi, iniziative per i bambini e una serie di altri spettacoli musicali. La festa sarà chiusa domenica a mezzanotte con i fuochi pirotecnici dalla collina Monforte.