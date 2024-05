Agnone: Trovata gatta randagia con due gattini in condizioni molto critiche. Aiutiamoli!

Trovare un gatto randagio è purtroppo molto frequente. Sono 50 mila i gatti abbandonati ogni anno. Le statistiche dei dati stimati dalla LAV (Lega Anti Vivisezione) e riportati dalla nota agenzia stampa Adnkronos sono davvero tristi. L’abbandono dei gatti è un’assoluta crudeltà che espone gli animali a sofferenze e rischi.

Purtroppo, succede spesso, e questa sera ad Agnone è stata trovata una gatta con due gattini, rifugiatisi all'interno di una casa abbandonata. Sono riusciti a entrare attraverso un foro sul portone. I piccoli versano in condizioni di grande sofferenza, denutriti. Tutte le procedure del caso sono state attivate; qualcuno si è preoccupato di raccogliere i gattini in una scatola e ha cercato di nutrirli. Tuttavia, chi ha fatto questa triste scoperta non può accudirli, pertanto l'appello è rivolto alle autorità preposte al contrasto del randagismo oppure a qualche volontario o associazione che possa farsi carico delle tre piccole bestioline.