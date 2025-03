SpiritualitÃ : Celebrazioni a Castelpetroso per l'anniversario delle apparizioni mariane dal 21 marzo

Era il 22 marzo 1888 quando una luce divina illuminò Castelpetroso (Is), segnando l’inizio di una profonda storia di fede per il Molise e per tutta la cristianità. In quel giorno, la Madonna Addolorata apparve a due contadine, stringendo tra le braccia il corpo esanime di Gesù: un’immagine di dolore che si trasformò in un messaggio di speranza e offerta. Le celebrazioni per il 137° anniversario – si legge in una nota – avranno inizio venerdì 21 marzo, con la messa presieduta da don Davide Picciano, canonico penitenziere della cattedrale di Campobasso. In serata, alle 19, si svolgerà la tradizionale fiaccolata verso il luogo delle apparizioni, guidata da don Salvatore Lombardi, parroco del santuario. Sabato 22 marzo, giorno della festa, le messe inizieranno fin dal mattino, a partire dalle 8. Alle 11,30 si terrà il pontificale presieduto da mons.

Biagio Colaianni, arcivescovo metropolita di Campobasso-Bojano, alla presenza di autorità civili e militari. Nel pomeriggio, alle 17, mons. Camillo Cibotti, vescovo di Isernia-Venafro e di Trivento, presiederà la celebrazione eucaristica, che concluderà le celebrazioni ufficiali. Ogni anno, oltre centomila pellegrini visitano il santuario; il 22 marzo migliaia di fedeli si riuniscono per vivere un’intensa giornata di preghiera e devozione mariana.