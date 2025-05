“Radici in movimento”: a Trivento un ponte culturale tra giovani e tradizioni

Nel 2024, Trivento ha preso parte con successo al progetto “Radici in Movimento”, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e finanziato con fondi europei del programma NextGenerationEU, nell’ambito del bando Turismo delle Radici.

Fulcro dell’iniziativa è un video realizzato dagli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “Nicola Scarano” insieme a giovani della comunità argentina di origine triventina. Un racconto che attraversa le tradizioni culturali, gastronomiche e artigianali del territorio, mettendo in dialogo generazioni diverse e mondi apparentemente lontani. I partecipanti hanno potuto riscoprire ricette tipiche come i cavatelli, le pallotte cacio e uova, i cippillati e le ostie ripiene, oltre ad apprendere l’arte dell’uncinetto grazie all’esperienza delle “uncinettine” di Trivento. Un percorso di approfondimento sull’identità e le radici locali che ha coinvolto attivamente studenti e famiglie, in un clima di condivisione e scoperta.

Il video, disponibile su YouTube, rappresenta uno dei risultati concreti del progetto, che punta a valorizzare il patrimonio immateriale locale e rafforzare il legame con le comunità di origine triventina all’estero. «Nei prossimi giorni presenteremo gli altri risultati del progetto, una guida turistica in sei lingue, la cartellonistica dei principali siti di interesse con QR code e il protocollo d’intesa con la CIM Molise», ha dichiarato il sindaco ing. Luigi Pavone. «È un primo passo verso la creazione di un’offerta turistica che possa far crescere l’attrattività del nostro territorio.»

Un’iniziativa che guarda al futuro, partendo dalla memoria e dalle tradizioni, per rendere Trivento sempre più aperta, accogliente e consapevole della propria identità.