30 maggio, Giornata mondiale della Sclerosi Multipla: il Molise si illumina di rosso per sensibilizzare

Oggi, 30 maggio, si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale della Sclerosi Multipla, un appuntamento annuale pensato per portare attenzione su una malattia cronica, spesso invisibile, che colpisce il sistema nervoso centrale e condiziona profondamente la vita di chi ne è affetto.

Anche il Molise ha voluto dare il proprio contributo, rispondendo con partecipazione all’iniziativa lanciata dall’AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla. A farsi promotore sul territorio è stato Gino Donatelli, referente regionale AISM, che nelle scorse settimane ha scritto ai sindaci molisani invitandoli ad aderire simbolicamente alla campagna: illuminare di rosso, nella serata del 30 maggio, un monumento, una piazza o un edificio rappresentativo delle proprie comunità.

Un gesto semplice, ma carico di significato, che è stato accolto da numerosi Comuni. Termoli, Campobasso, Agnone, Trivento, Roccavivara, Salcito e molti altri centri della regione hanno deciso di aderire, dimostrando concreta attenzione verso chi convive con questa patologia.

Nel solo Molise si contano circa 850 persone affette da Sclerosi Multipla. La malattia si manifesta in forme molto diverse tra loro, colpendo principalmente giovani tra i 20 e i 40 anni. Un tempo la malattia colpiva soprattutto le donne, ma oggi riguarda uomini e donne in maniera quasi equivalente. La diagnosi può segnare profondamente la vita di una persona, ma con il giusto supporto medico, istituzionale e sociale, è possibile affrontare il percorso con maggiore consapevolezza e speranza.

«La luce rossa che illuminerà i nostri comuni vuole essere un segnale di vicinanza e solidarietà – ha dichiarato Donatelli – ma anche un richiamo all’attenzione su un problema che non può e non deve restare nell’ombra.» La Giornata mondiale della Sclerosi Multipla è sostenuta da campagne internazionali, iniziative locali, eventi pubblici e momenti di condivisione. Una giornata per dare voce a chi vive ogni giorno la realtà della SM, per sostenere la ricerca scientifica e per continuare a difendere i diritti delle persone coinvolte.

Anche un piccolo gesto, come accendere una luce rossa, può contribuire a rompere il silenzio e costruire consapevolezza.