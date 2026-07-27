I Dragoni del Molise alla Notte dei Serpenti 2026: un'esperienza indimenticabile tra musica e tradizione

Anche i Dragoni del Molise hanno preso parte alla grande festa della Notte dei Serpenti 2026, uno degli eventi musicali piÃ¹ importanti dell'estate abruzzese. Secondo quanto riportato da IlCapoluogo.it, il Concertone ha richiamato oltre 50.000 spettatori, regalando una serata straordinaria all'insegna della musica popolare e delle tradizioni.

I Dragoni del Molise hanno avuto l'onore di partecipare, contribuendo ai cori che hanno accompagnato le esibizioni degli artisti, vivendo da protagonisti un evento unico e contribuendo a creare quella straordinaria atmosfera che ha caratterizzato l'intera serata.

Sul palco si sono alternati numerosi artisti di fama nazionale, guidati dal maestro Enrico Melozzi e con la conduzione di Elettra Lamborghini. Tra i momenti piÃ¹ emozionanti per i Dragoni del Molise c'Ã¨ stato quello in cui Enrico Melozzi, Elettra Lamborghini e Clementino hanno suonato il caratteristico tamburello dei Dragoni del Molise, come testimoniano le fotografie della serata. Un gesto che ha rappresentato un bellissimo riconoscimento del valore della tradizione popolare portata avanti dal gruppo.

Un altro momento particolarmente significativo Ã¨ stato l'omaggio del professor Giuseppe De Martino, conosciuto da tutti come PeppÃ¨ padre del Folklore nonchÃ© ambasciatore di Agnone nel mondo, che ha donato al maestro Enrico Melozzi una campana, simbolo della cultura e delle tradizioni del territorio. Un gesto semplice ma ricco di significato, con cui il gruppo ha voluto esprimere la propria stima e il proprio ringraziamento al maestro per l'impegno nella valorizzazione della musica popolare.

Per i Dragoni del Molise Ã¨ stata un'esperienza indimenticabile, vissuta con emozione e grande orgoglio. Partecipare a un evento di questa portata, condividendo la passione per la musica popolare con migliaia di persone e con alcuni dei piÃ¹ importanti artisti del panorama italiano, rappresenta un motivo di grande soddisfazione.

Ãˆ stato un vero onore contribuire alla riuscita di uno spettacolo cosÃ¬ importante, respirando un'atmosfera unica condivisa con artisti e gruppi provenienti da tante realtÃ del Centro Italia. Una serata intensa, ricca di emozioni, che resterÃ impressa nei ricordi di tutti i componenti del gruppo.

Il Concertone della Notte dei Serpenti 2026 sarÃ trasmesso su Rai 1 il prossimo 5 settembre 2026, permettendo al grande pubblico di rivivere una serata che ha saputo unire musica, cultura e tradizioni popolari, e nella quale anche i Dragoni del Molise hanno dato il loro prezioso contributo.